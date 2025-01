ANALÝZA: Putin chystá novou Jaltu. Spolu s Trumpem chce porcovat Evropu

20:00

Osmdesát let brzy uplyne od konference v Jaltě, kde si vítězové druhé světové války rozdělili Evropu na sféry vlivu. S blížícím se návratem Donalda Trumpa do Bílého domu se čím dál častěji spekuluje, že Vladimir Putin by chtěl dohodu zopakovat. Její první obětí by byla Ukrajina.