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Dohoda s Íránem o otevření Hormuzského průlivu je na spadnutí, tvrdí USA

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  18:39
Pokračující napětí v Hormuzském průlivu (21. července 2026)

Pokračující napětí v Hormuzském průlivu (21. července 2026) | foto: Reuters

Americký prezident Donald Trump (31. července 2026)
Americký ministr financí Scott Bessent ve švýcarském Davosu na výročním...
Americký ministr financí Scott Bessent (23. dubna 2025)
Pokračující napětí v Hormuzském průlivu (21. července 2026)
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Dohoda mezi Spojenými státy a Íránem o znovuotevření Hormuzského průlivu by mohla být uzavřena ještě dnes či ve středu, řekl americký ministr financí Scott Bessent. Katar mezitím oznámil, že pokračuje v úsilí o dosažení diplomatického řešení americko-íránského konfliktu.

„Vedeme jednání s Íránci a myslím si, že existuje šance, že se nám dnes nebo zítra (ve středu) podaří dosáhnout dohody o otevření průlivu a posunout se k normalizaci situace,“ uvedl Bessent. „Bude to svobodná plavba,“ dodal na dotaz, zda bude Íránu umožněno, aby si za proplutí úžinou, klíčové trasy pro globální přepravu ropy, zemního plynu či hnojiv, účtoval poplatky.

Cena americké lehké ropy (WTI) po výrocích ministra financí klesla o více než tři procenta pod 78 dolarů za barel.

Trump: USA a Izrael odloží tvrdý útok na Írán, chtějí otevřít Hormuzský průliv

Írán si chce podle předběžného plánu, o němž jedná s Ománem, udržet plnou kontrolu nad lodní dopravou směřující Hormuzským průlivem do Perského zálivu a mít i přehled o dopravě směřující odtud, včetně možnosti v případě nutnosti zasáhnout, uvedla agentura Reuters.

Mluvčí katarského ministerstva zahraničí Mádžid Ansárí dnes řekl, že snaha o nalezení diplomatického řešení konfliktu mezi USA a Íránem trvá a že zprostředkovatelé, vedle Kataru také Pákistán a Omán, úzce spolupracují s cílem usnadnit jednání a výměnu návrhů.

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Přímé rozhovory mezi oběma znepřátelenými stranami však nejsou v plánu, dodal. Jednání se soustředí na „krátkodobé řešení, které by nám pomohlo obnovit diskuse a plně se vrátit k zprostředkovatelskému úsilí“, řekl Ansárí.

Šéf americké diplomacie Marco Rubio dnes řekl, že jednání mezi Íránem a Ománem o tom, aby Hormuzským průlivem mohlo proplouvat více lodí, pokročila. „Ničeho konečného ale ještě dosaženo nebylo,“ podotkl. Dodal, že Spojené státy doufají, že se to stane velmi brzy.

Konflikt mezi Spojenými státy a Íránem začal koncem února americko-izraelskými údery na Írán. V minulých měsících boje utlumilo příměří a v červnu i podepsané memorandum o porozumění. Sporným bodem nicméně zůstávala otázka správy Hormuzského průlivu, jehož výrazně omezený provoz zvedá celosvětově ceny paliv.

Provoz v Hormuzském průlivu prudce klesá, v Ománu byl zasažen tanker

Minulý měsíc se občasné vojenské střety opět proměnily v každodenní oboustranné útoky, kdy Spojené státy prováděly údery především na jihu Íránu a Teherán v odvetě útočil na arabské spojence USA v regionu, na jejichž území se nacházejí americké vojenské základny. Írán také útočí na obchodní lodě a tankery, které se snaží proplout průlivem trasami, jež Teherán označuje za nezákonné. USA naopak obnovily námořní blokádu Íránu.

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