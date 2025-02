Čína si testuje Trumpa. Nakročila na Cookovy ostrovy, její lodě dráždí Austrálii

Zemský ráj to na pohled... Azurové moře, snědé domorodky se nakrucují v kokosových podprsenčičkách, chaos a sváry velkého světa sem nedolehnou. Vždyť do Austrálie to máte letadlem bratru sedm hodin, na druhou stranu do Ameriky deset.

Cookovy ostrovy však nejsou jen luxusní dovolenkovou destinací uprostřed Pacifiku. Kolem patnácti ostrovů se rozkládá výlučná ekonomická zóna o rozloze Mexika, ve které se nachází ohromné nerostné bohatství: asi 6,5 miliardy tun polymetalických konkrecí, tedy podmořských valounů bohatých na mangan, železo, nikl, měď a kobalt.