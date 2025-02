Mladíci jménem Bob. Muskovi pěšáci infiltrují klíčové úřady, nemají slitování

Úřad pro efektivní vládu alias DOGE má být pouhým poradním orgánem prezidenta, Donald Trump však dal Muskovi velkou porci autonomie a miliardář ji ohýbá až do krajnosti. Základem je přístup do databází vládních agentur. Někde to jde lépe, jinde narazil. Skupina nevládních organizací už zažalovala ministerstvo financí za to, že Muskovi umožnilo přístup k vládnímu platebnímu systému.

Kariérní úředníci se nestačí divit, netuší, jak si s novým přístupem poradit. Protokoly jdou stranou, zaměstnancům chodí e-maily z nejvyšších míst, které je obviňují z lenosti a neefektivity. Musk nasadil všechny zbraně, jež se mu osvědčily například během převzetí sociální sítě Twitter i při budování společností SpaceX a Tesla. Odpočinek neexistuje, bojuje se o budoucnost Spojených států. Nutno dodat, že miliardář jde sám příkladem.