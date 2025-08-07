VIDEO: Vlak na přejezdu rozdrtil dodávku. Zázrakem se nikdo nezranil

Obrovské štěstí v neštěstí měl řidič dodávky, který uvázl v pátek 1. srpna mezi spuštěnými závorami na železničním přejezdu u vesnice Wola Filipovska. Snažil se manévrovat, aby se vyhnul střetu s vlakem, ten však dodávku zasáhl a doslova rozmetal na kusy. Zázrakem se nikomu nic nestalo.

Nehoda se stala před 7. hodinou ranní na hlídaném železničním přejezdu na trati mezi Krakovem a Katovicemi. Na videu je vidět dodávka značky Opel, která, i přes blikající výstražná světla, vjíždí na železniční přejezd. Řidič pak už není schopen kvůli závorám vyjet. Místo, aby závory lehce prorazil, zkouší různě couvat a popojíždět. O chvíli později do vozu narazí plnou rychlostí jedoucí vlak.

Řidič dodávky však neutrpěl žádná zranění. Cestující a obsluha rychlíku na trase ze Svinoústí do Krakova také ne. Prokuratura už zahájila vyšetřování. Záznam incidentu zveřejnila malopolská policie, která apeluje, aby lidé dávali na přejezdech pozor.

„Zastavte před přejezdem, rozhlédněte se a ujistěte se, že nejede vlak. Nevjíždějte na přejezd, pokud to zakazuje světelná signalizace a závory se právě spouštějí nebo zvedají. Nikdy nezastavujte na kolejích. Pokud došlo ke zpomalení provozu za přejezdem a nejste si jisti, zda bezpečně opustíte koleje, nejezděte, počkejte před nimi! Nikdy neobjíždějte vozidla stojící před přejezdem,“ připomínají policisté.

S vlakem auto vždy prohraje. Když uváznete mezi šraňkami, nepanikařte

Policie zdůrazňuje, že nedodržení těchto pravidel může být příčinou tragické nehody. „Vlak se může objevit kdykoli – není to místo pro riskování. Vlak neodpouští chyby a jeho náhlé zastavení vyžaduje vzdálenost až 1000 metrů. Nikdy nepodceňujte značení a signály. Soustřeďte se na 100 % – váš život závisí na vás,“ zdůrazňuje policie.

„Pokud vaše auto uvízne nebo zůstane uvězněno na železničním přejezdu mezi spuštěnými závorami, nezůstávejte stát, přijeďte k závorám a zatlačte na ně autem. Tím spustíte mechanismus odblokování,“ připomínají.

