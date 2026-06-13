Do Středoafrické republiky přiletělo první letadlo s migranty vyhoštěnými z USA

S odkazem na imigrační právníky o tom informuje agentura AP. Je to nejnovější příklad praktikování široce kritizovaných dohod vlády prezidenta Donalda Trumpa s africkými a latinskoamerickými zeměmi o přijímání osob vyhoštěných do třetích zemí, uvedla agentura.
Podle imigračních advokátů uzavřela Trumpova administrativa často tajné dohody o odesílání cizinců bez platného pobytu do třetích zemí, protože je legálně nemůže poslat do jejich země původu. Velmi chudá konfliktem sužovaná Středoafrická republika je jedním z nejméně devíti afrických států, které s USA takovou dohodu podepsaly, píše AP.
Dohody jsou součástí rozsáhlého amerického zásahu proti imigraci. Na jejich základě byly do téměř dvou desítek zemí deportovány tisíce lidí.
„Tito lidé jsou vyhošťováni ze Spojených států a ponecháni napospas osudu v zemi, kde nemají žádný právní status, žádné kontakty ani žádnou podpůrnou síť. Obáváme se, že budou nakonec nuceni vrátit se do zemí, ze kterých původně uprchli,“ uvedla v pátek právnička Emily Trostleová, která zastupuje dvě vyhoštěné ženy.
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Podle agentury Reuters byla v deportačním letu i íránská demokratická aktivistka, kterou v její vlasti pronásledují. Podle její právničky je přesun do Středoafrické republiky, ke které žena nemá žádné vazby, mimořádně nebezpečný.
Advokátka to zdůvodnila bezpečnostními problémy v této zemi a rizikem, že aktivistka bude poslána zpět do Íránu.
Zdroj Reuters uvedl, že na základě dohody by do Středoafrické republiky mohly být deportovány stovky migrantů. Spojené státy uzavřely dohodu i se sousední Demokratickou republikou Kongo, která čelí epidemii eboly.