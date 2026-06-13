Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Do Středoafrické republiky přiletělo první letadlo s migranty vyhoštěnými z USA

Autor: ,
  7:22
Do Středoafrické republiky přiletělo v pátek večer první letadlo se zhruba dvaceti migranty vyhoštěnými ze Spojených států. Na palubě jsou lidé z Íránu, Afghánistánu, Turecka, Gruzie, Arménie a Jordánska.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

S odkazem na imigrační právníky o tom informuje agentura AP. Je to nejnovější příklad praktikování široce kritizovaných dohod vlády prezidenta Donalda Trumpa s africkými a latinskoamerickými zeměmi o přijímání osob vyhoštěných do třetích zemí, uvedla agentura.

Podle imigračních advokátů uzavřela Trumpova administrativa často tajné dohody o odesílání cizinců bez platného pobytu do třetích zemí, protože je legálně nemůže poslat do jejich země původu. Velmi chudá konfliktem sužovaná Středoafrická republika je jedním z nejméně devíti afrických států, které s USA takovou dohodu podepsaly, píše AP.

Dohody jsou součástí rozsáhlého amerického zásahu proti imigraci. Na jejich základě byly do téměř dvou desítek zemí deportovány tisíce lidí.

„Tito lidé jsou vyhošťováni ze Spojených států a ponecháni napospas osudu v zemi, kde nemají žádný právní status, žádné kontakty ani žádnou podpůrnou síť. Obáváme se, že budou nakonec nuceni vrátit se do zemí, ze kterých původně uprchli,“ uvedla v pátek právnička Emily Trostleová, která zastupuje dvě vyhoštěné ženy.

Novým americkým snem je žít jinde. Počet lidí, kteří opouštějí USA, stoupá

Podle agentury Reuters byla v deportačním letu i íránská demokratická aktivistka, kterou v její vlasti pronásledují. Podle její právničky je přesun do Středoafrické republiky, ke které žena nemá žádné vazby, mimořádně nebezpečný.

Advokátka to zdůvodnila bezpečnostními problémy v této zemi a rizikem, že aktivistka bude poslána zpět do Íránu.

Zdroj Reuters uvedl, že na základě dohody by do Středoafrické republiky mohly být deportovány stovky migrantů. Spojené státy uzavřely dohodu i se sousední Demokratickou republikou Kongo, která čelí epidemii eboly.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Do Česka vstoupil ukrajinský řetězec s potravinami. Podívejte se, co a za kolik prodává

Na český trh vstoupil ukrajinský řetězec Best Market, první prodejnu slavnostně...

Na český trh vstoupil ukrajinský řetězec Best Market, první prodejnu slavnostně otevřel v Praze 4 v Budějovické ulici. Velkou část obchodu tvoří obslužný pult s rybami, mořskými plody, kalamáry,...

V Pařížské otevřel butik Patek Philippe. V Evropě jich je jen pět, hodinky tu stojí milion

(zleva) Martin Janna, Laura Ferrai area manažerka Patek Phillipe, Adrien Stern,...

V úterý 9. června se pozornost milovníků hodinek upírala k jediné adrese. V Pařížské ulici byl za účasti příznivců a milovníků značky i celebrit jako Tomáš Berdych a Tereza Maxová oficiálně otevřen...

Tunel zlatonosným revírem. Podívejte se, jak vzniká středočeská část D3

Průzkumní štola Marie na místě budoucího tunelu Kamenná vrata na středočeské...

Přes šest set metrů už měří průzkumná štola Marie, na které si silničáři ověřují, že půjde postavit plánovanou dálnici D3 geologicky náročným terénem kolem Jílového u Prahy. Je to místo protkané...

Turek: Za válku na Ukrajině mohou liberální politiky, Pavla na summitu nechci

Filip Turek přichází na zasedání vlády, na které se bude mimo jiné projednávat...

Za válku na Ukrajině mohou liberální politiky, prohlásil vládní zmocněnec pro Green Deal Filip Turek v debatě na CNN Prima News. Zároveň uvedl, že si nepřeje účast prezidenta Petra Pavla na summitu...

Češky se koupaly nahé v chráněné části Tater. Hrozí jim vysoká pokuta

Popradské pleso v Mengusovské dolině ve Vysokých Tatrách

Navzdory přísnému zákazu se dvojice českých turistek rozhodla „na Evu“ otužit v jednom z chráněných jezírek ve slovenských Tatrách. Jejich čin však zachytila kamera a oběma může hrozit pokuta v...

Dva řidiči zemřeli při nehodě a požáru kamionů. Dálnice D2 u Brna je uzavřená

Dálnice D2 je na 11. km v obou směrech stále uzavřena po střetu dvou...

Dva řidiči zemřeli v sobotu brzy ráno při nehodě a požáru dvou kamionů na 11. kilometru dálnice D2 před Brnem. Havárie se stala v místě zúžení, dálnice je uzavřená v obou směrech, tedy na Brno i na...

13. června 2026  7:43,  aktualizováno  8:04

Americká armáda hlásí sestřelení íránských dronů v Hormuzském průlivu

Sledujeme online
Íránské drony připravené k použití během vojenského cvičení (24. srpna 2022)

Americká armáda hlásí na síti X sestřelení několika íránských dronů v Hormuzském průlivu. Eskalace napětí v regionu přichází v čase, kdy Washington a Teherán hovoří o pokroku v mírových jednáních.

13. června 2026  7:36

Pan Hračička. Majitel zámku staví pidimodely památek, teď je můžete vidět

Majitel zámku Poláky Miloš Dempír ve volném čase lepí modely památek.

Po ruce má chirurgické nůžky, barvy, lepidlo, pinzetu a staré kružítko, před sebou listy papíru s náčrty. Po náročném dni obnovy historické památky si Miloš Dempír sedá za stůl a noří se do další...

13. června 2026  7:22

Do Středoafrické republiky přiletělo první letadlo s migranty vyhoštěnými z USA

Agent Úřadu pro imigraci a cla (ICE). Ilustrační foto.

Do Středoafrické republiky přiletělo v pátek večer první letadlo se zhruba dvaceti migranty vyhoštěnými ze Spojených států. Na palubě jsou lidé z Íránu, Afghánistánu, Turecka, Gruzie, Arménie a...

13. června 2026  7:22

Zabili jsme šéfa venezuelského gangu, hlásí Trump

Americký prezident Donald Trump (2026)

Při americkém útoku byl zabit šéf venezuelského zločineckého gangu Tren de Aragua, uvedl v sobotu na sociální síti Truth Social americký prezident Donald Trump. Americké jednotky podle něj na akci...

13. června 2026  7:09

Opoziční ODS bude na ideové konferenci ladit program a další směřování

Předseda ODS Martin Kupka hovořící na zahájení volební kampaně do komunálních a...

Po pátečním zahájení předvolební kampaně v dešti na louce na pražské Pankráci bude opoziční ODS v sobotu v nedalekém kongresovém centru ladit celý den na ideové konferenci svůj program i další...

13. června 2026  6:45

Zvěřina je dietní a velmi zdravé maso. Kvalitní biopotravina, říká řezník Mrkos

Premium
K zákazníkům putuje jak přímo zvěřina, tak i zvěřinové uzeniny, které si Pavel...

Když se Pavel Mrkos z Kuklíku na Žďársku rozhodoval, zda se vrhnout do obchodování se zvěřinou, dlouho váhal. Předtím totiž osmnáct let pracoval jako řezník a viděl, že lidé o tento druh masa valný...

13. června 2026

Luxusní společnice objevily nový zlatý důl. Milionáře ze Silicon Valley

ilustrační snímek

Rozmach umělé inteligence nepřináší bohatství jen majitelům technologických firem nebo výrobcům čipů. Na rostoucí prosperitě kalifornského Silicon Valley vydělávají i luxusní společnice. Možná...

13. června 2026

První porážky skotu puškou na pastvině. Zvíře není ve stresu, líčí manželé ze Semilska

Premium
Z pastvy musí dostat několikametrákový kus na porážku (červen 2026).

Biofarma pod Hájkem v Horní Branné na Semilsku je dlouhodobě průkopníkem nových technologií, například v roce 2020 zvítězila v soutěži Nejlepší Ekofarma roku i díky své technologii bezdusitanového...

13. června 2026

Francouzská kuchyně prý uráží muslimy. Gastrofestivaly jsou na mušce aktivistů

Premium
Alsaský pokrm ze zelí a uzenin z vepřového masa.

Kulturní války dorazily do Francie, aktivisté si vzali na mušku gastronomické festivaly. Slavnosti regionální kuchyně byly narušeny jejich protesty. Francouzská kuchyně prý uráží muslimy.

13. června 2026

Autem do Chorvatska 2026. Kde ho nabít, kolik stojí paliva, ubytování, vstupy i jídlo

Další položkou na cestě do Chorvatska jsou turistické atrakce. Jedním z...

Od naší spolupracovnice z Chorvatska Chorvatsko zůstává jednou z nejoblíbenějších zahraničních destinací Čechů. Podle aktuální studie společnosti Visa se tam letos chystají statisíce domácích turistů, většina z nich na vlastní pěst....

13. června 2026

KVÍZ: Trump slaví osmdesát. Jak dobře ho znáte?

Prezident Donald Trump hovoří v Oválné pracovně Bílého domu ve Washingtonu. (3....

Americký prezident Donald Trump 14. června oslaví osmdesáté narozeniny. Jak dobře ho znáte? Zkuste si náš středně těžký kvíz.

vydáno 13. června 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.