O legalizaci žádá ve Španělsku už bezmála milion migrantů. Vláda čekala polovinu

Uchazeči o amnestii pro migranty musí prokázat, že do země přišli do konce roku 2025 a že ve Španělsku žijí alespoň pět měsíců. Zároveň nesmí mít záznam v trestním rejstříku. Úspěšní žadatelé získají roční povolení k pobytu a k práci a po roce budou moci žádat o jeho prodloužení.
Španělská vláda již začala vyřizovat 360 tisíc žádostí, což představuje asi 40 procent všech podaných přihlášek, uvedl deník El País. Je podle něj pravděpodobné, že letošní program pro legalizaci pobytu migrantů svým rozsahem překoná ty předchozí. Při poslední podobné příležitosti v roce 2005 vláda přijala 691 655 žádostí, z nichž 576 506 schválila.
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Španělská komise pro pomoc uprchlíkům (CEAR) očekává, že do konce programu za dva týdny počet žádostí překročí jeden milion. „Je to mimořádný program, ale měla by existovat i systémová opatření usnadňující přístup k povolením k práci a pobytu, aby se zabránilo vytváření skupin žijících na okraji společnosti,“ uvedla ředitelka CEAR Mónica Lópezová.
Španělský think-tank Funcas uvádí, že bez povolení k pobytu může v zemi žít až 840 tisíc migrantů. Španělsko má asi 50 milionů obyvatel, přičemž zhruba každý pátý se narodil za hranicemi země. Velká část z nich pochází z Kolumbie, Venezuely a Maroka.
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Španělsko se liší od ostatních evropských států tím, že zůstává otevřené imigraci. Vláda přijetí kroku obhajovala s tím, že migranti pracují v klíčových odvětvích, jako je zemědělství, turistika či služby, a přispívají k růstu ekonomiky a k financování sociálního systému.
Naopak opozice opatření ostře kritizovala. Vláda prosadila nařízení prostřednictvím dekretu, protože v parlamentu nemá většinu a předchozí pokus o schválení migrační amnestie neuspěl.