Návrat krvavé tradice. V Pamploně se závodilo s býky, zraněných je šest lidí

Festival se v Pamploně koná každoročně od 6. do 14. července. Poslední dva roky tradici, která sahá až do 14. století, přerušila pandemie koronaviru. Tří až pětiminutový běh s býky se koná každý den v osm ráno až do konce festivalu.

I přes lehký déšť naplnily ve čtvrtek ráno úzké ulice města tisíce lidí v bílém oblečení a s červenými šátky. Těmi běželo celkem šest býků, jejichž cílem byla aréna, kde je při následných odpoledních zápasech čekala smrt.

Španělé pro běh, který je dlouhý asi 800 metrů, využívají speciálně vyšlechtěné býky určené právě pro býčí zápasy.

Závody za sebou každoročně nechávají několik zraněných. Letos muselo být hned po úvodním běhu hospitalizováno šest lidí, včetně šestnáctileté dívky.

Nikoho ze zraněných býk nenabodl na rohy, podotkl server CNN. Jeden Američan si při běhu zlomil ruku, ostatní zranění jsou Španělé.

V roce 2019 si při zkoušce odvahy odneslo šrámy ze všech závodů celkem 39 účastníků běhu, tři z nich býci nabodli.

Bohužel ne vždy tato místní zábava končí jen zraněním. Naposledy si závody vyžádaly lidský život v roce 2008.

Festival na počest svatého Fermína začal ve středu, a už v první den se ho účastnily tisíce lidí. Běžně ho za celou dobu trvání navštíví i kolem milionu.

Tradice je kritizovaná ochránci zvířat. V úterý proti ní v Pamploně protestovaly desítky aktivistů bojující za práva zvířat. Zápasy jsou podle nich prehistorické.