Do Polska vletěl z Kaliningradské oblasti ruský vojenský vrtulník

Polsko v reakci na incident vyslalo do vzduchu stíhačky a pozemní jednotky uvedlo do pohotovosti. Vrtulník byl v polském vzdušném prostoru po dobu 42 sekund.
Podle polského velení charakter incidentu naznačuje, že Rusko znovu testuje připravenost polské protivzdušné obrany.
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Rusko chystá útoky na státy podporující Ukrajinu, varoval polský premiér Tusk
Polsko je ve zvýšené pohotovosti pro případ jakéhokoli vniknutí do svého vzdušného prostoru souvisejícího s ruskou válkou na Ukrajině.
Ruská ambasáda ve Varšavě na žádost agentury Reuters o komentář k incidentu okamžitě nereagovala.