Do očí bijící cenzura, kritizují Rusové Politico za nezveřejnění Lavrovova článku

Ač se Evropa prezentuje jako zastánce demokracie, svobody a prosperity, ve skutečnosti je rozhodnutí portálu Politico podle Zacharovové „extrémním příkladem cenzury a orwellovských diktátorských praktik“.
Tvrdí také, že portál neodmítl Lavrova, ale obsah jeho textu. „To je akt do očí bijící cenzury,“ dodala.
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Zacharovová ve svém vyjádření nezmínila fakt, že Rusko od začátku invaze zesílilo represe vůči domácím kritikům i nezávislým médiím. Ruští zákonodárci v roce 2022 přijali zákony postihující takzvanou diskreditaci ruské armády a šíření lživých informací o ruských ozbrojených silách. Za lži pokládají ruské úřady vše, co je v rozporu s oficiální verzí Moskvy. Stovky lidí byly podle médií uvězněny a tisíce dalších ze země uprchly.
Ve zmíněném článku, který nakonec Lavrov zveřejnil na webu ruského ministerstva zahraničí, šéf diplomacie uvádí, že Rusko se nevyhýbá kontaktu s žádnou stranou, ale že Evropa usilující o ruskou porážku nemůže z pohledu Moskvy vystupovat jako nestranný pozorovatel. Evropany také Lavrov obvinil, že ničí desítky let fungující systém bezpečnosti v Evropě.
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Ruská armáda přitom v únoru 2022 vpadla z rozkazu prezidenta Vladimira Putina na Ukrajinu, čímž začal největší ozbrojený konflikt v Evropě od konce druhé světové války.