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Do očí bijící cenzura, kritizují Rusové Politico za nezveřejnění Lavrovova článku

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  9:52
Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová v Moskvě (31. března...

Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová v Moskvě (31. března 2026) | foto: Alyona Bzhakhova / TASS / ProfimediaProfimedia.cz

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov v Moskvě (8. června 2026)
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Za akt do očí bijící cenzury označila mluvčí ruské diplomacie Marija Zacharovová rozhodnutí bruselského portálu Politico nezveřejnit článek ruského ministra zahraničí Sergeje Lavrova. V textu, který se věnuje Evropě, Ukrajině a světové bezpečnosti, Lavrov označuje Evropu jako stranu usilující o ruskou porážku. Článek dále uvádí, že Rusko naplní cíle své speciální vojenské operace, jak Moskva označuje invazi na Ukrajinu, a že by upřednostnilo, aby se tak stalo diplomatickou cestou.

Ač se Evropa prezentuje jako zastánce demokracie, svobody a prosperity, ve skutečnosti je rozhodnutí portálu Politico podle Zacharovové „extrémním příkladem cenzury a orwellovských diktátorských praktik“.

Tvrdí také, že portál neodmítl Lavrova, ale obsah jeho textu. „To je akt do očí bijící cenzury,“ dodala.

Lavrov se vyslovil pro použití jaderných zbraní proti Ukrajině, tvrdí politolog

Zacharovová ve svém vyjádření nezmínila fakt, že Rusko od začátku invaze zesílilo represe vůči domácím kritikům i nezávislým médiím. Ruští zákonodárci v roce 2022 přijali zákony postihující takzvanou diskreditaci ruské armády a šíření lživých informací o ruských ozbrojených silách. Za lži pokládají ruské úřady vše, co je v rozporu s oficiální verzí Moskvy. Stovky lidí byly podle médií uvězněny a tisíce dalších ze země uprchly.

Ve zmíněném článku, který nakonec Lavrov zveřejnil na webu ruského ministerstva zahraničí, šéf diplomacie uvádí, že Rusko se nevyhýbá kontaktu s žádnou stranou, ale že Evropa usilující o ruskou porážku nemůže z pohledu Moskvy vystupovat jako nestranný pozorovatel. Evropany také Lavrov obvinil, že ničí desítky let fungující systém bezpečnosti v Evropě.

Budeme podnikat rozsáhlé útoky na Ukrajině, řekl Lavrov po úderu na Moskvu

Ruská armáda přitom v únoru 2022 vpadla z rozkazu prezidenta Vladimira Putina na Ukrajinu, čímž začal největší ozbrojený konflikt v Evropě od konce druhé světové války.

Válka na Ukrajině

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