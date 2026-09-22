„Právě jsem obdržel potvrzení, že nová rotace amerických vojáků je již na cestě do Litvy!“ napsal Nauséda na síti X. „Přítomnost amerických vojsk v Litvě je nepostradatelnou součástí našeho odstrašování a kolektivní obrany,“ dodal v příspěvku.
Litva letos v létě poprvé od roku 2020 zůstala bez obrněného amerického praporu o síle asi 1000 vojáků.
Počet vojáků, kteří nyní míří do pobaltské země, není dosud znám. Podle litevské televize LRT jeden z poradců prezidenta Nausédy nicméně uvedl, že jich rozhodně nebude méně než při předchozí rotaci. „Nemohu to upřesnit, protože Američané nám zatím počet nesdělili. Mohu jedině říci, že nebude nižší než dosud,“ řekl poradce.
Litva, která sousedí s ruskou exklávou Kaliningradem a s Běloruskem, které patří mezi největší spojence Moskvy, v posledních měsících několikrát zaznamenala narušení svého vzdušného prostoru ruskými drony. Například minulé úterý stíhačky Severoatlantické aliance v noci sestřelily dron v litevském vzdušném prostoru. Podle litevského ministra obrany Robertase Kaunase stroj nesl výbušné zařízení.
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Litevský premiér Mindaugas Sinkevičius dnes pro stanici BBC uvedl, že jeho země vypracovala s ohledem na hrozbu ze strany Kremlu evakuační plány. Podle premiéra se cítí Litevci Ruskem neustále ohrožováni zejména kvůli zmíněným narušením vzdušného prostoru. Premiér však dodal, že v případě ruského útoku se Litva nevzdá a bude se bránit.