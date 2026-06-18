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Do Evropy vstupuje vlna vedra ze Sahary. Víkend přinese teploty i kolem 45 stupňů

Pavla Žáková
  6:00
Do Evropy se nasouvá horký vzduch ze Sahary a na kontinent přináší mimořádnou vlnu vedra. Podle předpovědí budou teploty ve Francii a Španělsku atakovat 45 stupňů, přes 30 °C se čeká ve střední Evropě včetně Česka. Polsko se chystá na svůj nejteplejší den v historii červnového měření.
Lidé si užívají prvního letního dne na skautském mezinárodním táboře v Ralsku....

Lidé si užívají prvního letního dne na skautském mezinárodním táboře v Ralsku. (23. května 2026) | foto: MAFRA

Předpověď teplot pro Evropu na pátek 19. června odpoledne podle modelu ECMWF
Mapa s výstrahou na vysoké teploty v Česku
Předpověď teplot podle modelu Ventusky na pondělí 22. června 2026
Předpověď teplot na červen, červenec a srpen 2026. Mapa Světové meteorologické...
42 fotografií

Nad Pyrenejským poloostrovem se usadila masa teplého vzduchu ze Sahary a už několik po sobě jdoucích dnů na mnoha místech zvedá teploty nad 30 stupňů Celsia.

A o víkendu to bude ještě víc. „Vedro nejvíce zasáhne města Sevilla, Zaragoza a Córdoba, kde se teploty v příštím týdnu vyšplhají až k 40 °C,“ uvádí server EuroNews.

Tím vlna veder nekončí. Příští týden by měly teploty ve Španělsku a Francii atakovat 45 °C, největší vedro zažije španělská Andalusie a francouzské Bordeaux.

Lidé si užívají prvního letního dne na skautském mezinárodním táboře v Ralsku. (23. května 2026)
Předpověď teplot pro Evropu na pátek 19. června odpoledne podle modelu ECMWF
Mapa s výstrahou na vysoké teploty v Česku
Předpověď teplot podle modelu Ventusky na pondělí 22. června 2026
42 fotografií

Před víkendem se horká vzduchová hmota ze Sahary rozšíří přes jižní a západní Francii na severovýchod Evropy a už v pátek pošle teploty nad 30 stupňů Celsia také v Německu, Itálii a České republice, píše španělský list El Confidencial.

Podle odborníků posouvá maxima o devět až 13 °C nad klimatický průměr z let 1991-2020. A některé meteorologické modely počítají s horkým počasím až do konce června, místy i déle.

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Jak bude ve střední Evropě

Vlna veder se definuje jako alespoň tři po sobě jdoucí dny s teplotami na nejméně 30 stupních Celsia. V Česku, Polsku i Německu to začne v pátek.

Německo čeká o víkendu a počátkem příštího týdne místy až 34 °C.

Polsko se chystá na svůj nejteplejší den v historii červnového měření. Na jihu a západě mohou teploty vyšplhat až ke 33 °C. Podle polských médií zemi čeká rekordně teplý den, který přepíše historické záznamy. Do země dorazí africké teploty, uvádí Polsat News. Meteorologové čekají kombinaci veder a bouřek s nárazy větru až 80 km/h, kroupami a vydatnými srážkami, zejména v západních, severních a východních regionech.

Předpověď teplot pro Evropu na pátek 19. června odpoledne podle modelu ECMWF

Předpověď teplot podle modelu Ventusky na pondělí 22. června 2026

Český hydrometeorologický ústav vydal výstrahu před vysokými teplotami překračujícími třicítku zatím na pátek. To má být jasno s teplotami od 28 do 33 stupňů Celsia. Vedro však potrvá i další dny. Největší bude zřejmě v sobotu, kdy má být podle meteorologů 31 až 36 stupňů a hlavně v Čechách se objeví přeháňky a bouřky, i silné.

Bouřky budou provázet horké počasí i v neděli, kdy se teploty budou pohybovat mezi 28 až 33 °C. V pondělí a v úterý teploty dosáhnou maximálně 30 stupňů Celsia, ale předpověď se bude teprve upřesňovat.

V Česku udeří tropy. Meteorologové vydali výstrahu a mapu, kde bude vedro nejhorší

Vlna vedra v Evropě přehledně

  • Francii sužují vedra už několik týdnů, vedla k řadě úmrtí. Očekávané teploty jsou pro následující dny až 39 stupňů, největší vedra budou v regionu Bordeaux.
  • Ve Španělsku varují meteorologové před dalším výrazným vzestupem teplot a také před intenzivními dešti a bouřkami na severovýchodě země.
  • V Portugalsku se očekávají od soboty vysoké teploty, které vydrží i příští týden. „Už teď hovoříme o teplotách kolem 35 až 40 °C na začátku příštího týdne, hranice 40 °C se bude týkat spíše vnitrozemských oblastí,“ uvedla podle EuroNews meteoroložka Maria João Frada.
  • Také meteorologové v Itálii varují před horkým vzduchem ze subtropické Afriky, který přinese teploty až 40 °C, zejména ve Florencii.
  • V Bulharsku a Rumunsku se připravují na teploty až 38 stupňů. „Není to jen další horký týden,“ uvedla zakladatelka meteorologické služby wyf24 Ionna Vergini, podle níž mají přicházející vedra charakter významné atmosférické události a nikoli přechodného oteplení.

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