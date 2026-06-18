Nad Pyrenejským poloostrovem se usadila masa teplého vzduchu ze Sahary a už několik po sobě jdoucích dnů na mnoha místech zvedá teploty nad 30 stupňů Celsia.
A o víkendu to bude ještě víc. „Vedro nejvíce zasáhne města Sevilla, Zaragoza a Córdoba, kde se teploty v příštím týdnu vyšplhají až k 40 °C,“ uvádí server EuroNews.
Tím vlna veder nekončí. Příští týden by měly teploty ve Španělsku a Francii atakovat 45 °C, největší vedro zažije španělská Andalusie a francouzské Bordeaux.
Před víkendem se horká vzduchová hmota ze Sahary rozšíří přes jižní a západní Francii na severovýchod Evropy a už v pátek pošle teploty nad 30 stupňů Celsia také v Německu, Itálii a České republice, píše španělský list El Confidencial.
Podle odborníků posouvá maxima o devět až 13 °C nad klimatický průměr z let 1991-2020. A některé meteorologické modely počítají s horkým počasím až do konce června, místy i déle.
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Jak bude ve střední Evropě
Vlna veder se definuje jako alespoň tři po sobě jdoucí dny s teplotami na nejméně 30 stupních Celsia. V Česku, Polsku i Německu to začne v pátek.
Německo čeká o víkendu a počátkem příštího týdne místy až 34 °C.
Polsko se chystá na svůj nejteplejší den v historii červnového měření. Na jihu a západě mohou teploty vyšplhat až ke 33 °C. Podle polských médií zemi čeká rekordně teplý den, který přepíše historické záznamy. Do země dorazí africké teploty, uvádí Polsat News. Meteorologové čekají kombinaci veder a bouřek s nárazy větru až 80 km/h, kroupami a vydatnými srážkami, zejména v západních, severních a východních regionech.
Český hydrometeorologický ústav vydal výstrahu před vysokými teplotami překračujícími třicítku zatím na pátek. To má být jasno s teplotami od 28 do 33 stupňů Celsia. Vedro však potrvá i další dny. Největší bude zřejmě v sobotu, kdy má být podle meteorologů 31 až 36 stupňů a hlavně v Čechách se objeví přeháňky a bouřky, i silné.
Bouřky budou provázet horké počasí i v neděli, kdy se teploty budou pohybovat mezi 28 až 33 °C. V pondělí a v úterý teploty dosáhnou maximálně 30 stupňů Celsia, ale předpověď se bude teprve upřesňovat.
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Vlna vedra v Evropě přehledně
- Francii sužují vedra už několik týdnů, vedla k řadě úmrtí. Očekávané teploty jsou pro následující dny až 39 stupňů, největší vedra budou v regionu Bordeaux.
- Ve Španělsku varují meteorologové před dalším výrazným vzestupem teplot a také před intenzivními dešti a bouřkami na severovýchodě země.
- V Portugalsku se očekávají od soboty vysoké teploty, které vydrží i příští týden. „Už teď hovoříme o teplotách kolem 35 až 40 °C na začátku příštího týdne, hranice 40 °C se bude týkat spíše vnitrozemských oblastí,“ uvedla podle EuroNews meteoroložka Maria João Frada.
- Také meteorologové v Itálii varují před horkým vzduchem ze subtropické Afriky, který přinese teploty až 40 °C, zejména ve Florencii.
- V Bulharsku a Rumunsku se připravují na teploty až 38 stupňů. „Není to jen další horký týden,“ uvedla zakladatelka meteorologické služby wyf24 Ionna Vergini, podle níž mají přicházející vedra charakter významné atmosférické události a nikoli přechodného oteplení.
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