Ukrajina čelila rozsáhlému ruskému útoku, v Dnipru je zraněno 14 lidí

  7:19aktualizováno  7:34
Ukrajina během noci čelila rozsáhlému útoku ruských dronů, střel s plochou dráhou letu a raket, informovalo ukrajinské letectvo na sociálních sítích. Nejméně 14 lidí bylo zraněno při ruském útoku na Dnipro, nepřítel zasáhl také Charkov na severovýchodě země, uvedly úřady.
Rusko provedlo rozsáhlý útok drony na ukrajinské Dnipro, vyžádal si 14 zraněných lidí. (25. dubna 2026)

Kvůli ruskému útoku vyslalo Polsko preventivně do vzduchu stíhačky. Trosky dronu dopadly městě Galati na východě Rumunska, uvedlo rumunské ministerstvo obrany.

Mezi 14 raněnými v Dnipru je i devítiletý chlapec, uvedl šéf Dněpropetrovské oblasti Oleksandr Hanža. Ve městě na jihovýchodě Ukrajiny v důsledku útoku vypukly požáry, jsou poškozené domy, informoval dříve.

V Charkově ruský dron zasáhl výškovou budovu, oznámil starosta druhého největšího ukrajinského města Ihor Terechov ještě před půlnocí. Později informoval o zásazích v dalších dvou čtvrtích, poškozena byla i dopravní infrastruktura a plynové potrubí. Oběti dosud nebyly hlášeny.

„V souvislosti s útokem Ruska na Ukrajinu, podniknutým prostředky vzdušného napadení, zahájily polské a spojenecké letectvo operace ve vzdušném prostoru,“ uvedlo velitelství polských ozbrojených sil. Do vzduchu vyslalo jak stíhačky, tak letoun včasné výstrahy, v pohotovosti jsou i pozemní systémy protivzdušné obrany. „Tyto kroky mají preventivní charakter a jsou zaměřeny na ochranu vzdušného prostoru,“ vysvětlilo velitelství s tím, že síly a prostředky jsou připraveny neprodleně reagovat.

Později informovalo, že operace v polském vzdušném prostoru související s ruským útokem proti Ukrjaině ukončilo. Za podporu poděkovalo velitelství NATO a francouzskému letectvu, jehož stroje dnes pomáhaly střežit polské nebe, a nizozemským ozbrojeným silám za podporu systémy protivzdušné obrany.

Rumunské ministerstvo obrany uvedlo, že po nočním ruském útoku na sousední Ukrajinu se ve městě Galati našly trosky dronu, které poškodily elektrickíý sloup a přístavbu domu. Nikdo nebyl zraněn či zabit, ujistilo.

Trosky dronů opakovaně dopadly na rumunské území od chvíle, kdy Rusko začalo útočit na ukrajinskou infrastrukturu na druhé straně Dunaje. Jde ale o první incident, při kterém byl poškozen majetek, poznamenala agentura Reuters.

