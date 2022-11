Zelenskyj promluvil na G20 o ukrajinském Dni D, na Kyjev záhy dopadly rakety

„Rusko reaguje na silný Zelenského projev na G20 novým raketovým útokem. Myslí si snad někdo vážně, že Kreml opravdu chce mír? Chce poslušnost. Ale nakonec vždycky prohrají teroristé,“ napsal na Twitteru šéf prezidentského štábu Andrij Jermak.

Zelenskyj prostřednictvím videopřenosu lídrům G20 zopakoval, že podmínkou pro ukončení války je kompletní stažení ruských vojáků a plné obnovení kontroly Kyjeva nad ukrajinským územím. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov na summitu Ukrajinu obvinil, že řešení konfliktu protahuje a stanovuje nerealistické podmínky pro mírová jednání.

Zelenskyj také řekl, že osvobození Chersonu od osmiměsíční ruské okupace „připomíná mnoho bitev v minulosti, které se staly zlomovými body ve válkách“. „Je to jako například Den D – vylodění spojenců v Normandii. Nebyl to ještě konečný bod v boji proti zlu, ale už určil celý další běh událostí. Přesně to nyní pociťujeme,“ dodal.

Nejen v Kyjevě, ale i na dalších místech Ukrajiny včetně Černihivské oblasti na severu se ozývaly výbuchy, uvedla agentura Unian. Po celé Ukrajině kromě Ruskem obsazeného Krymu byl odpoledne vyhlášen letecký poplach.

V Sumské oblasti na severu země a v Oděské oblasti na jihu zafungovala protivzdušná obrana. V pohotovosti jsou také Mykolajivská nebo Záporožská oblast na jihu, jejichž představitelé obyvatele vyzvali, aby se kvůli nebezpečí ruských raketových útoků schovali do krytů.

Podobné varování vydal šéf vojenské správy Kryvého Rihu Oleksandr Vilkul, podle něhož Rusové útočí střelami s plochou dráhou letu Ch-101.

Rusko v úterý stáhlo vojáky a civilní správce z několika obcí na levém břehu řeky Dněpru naproti osvobozenému Chersonu, což naznačuje, že ústup okupantů pokračuje, a to navzdory jeho původnímu záměru se za řekou opevnit. Učinilo to pouze pár dní poté, co se muselo vzdát své dosud největší trofeje – právě Chersonu.

Rusko minulý týden uvedlo, že stahuje své jednotky přes Dněpr do pozic, které mělo být snazší bránit na protějším břehu, a opustilo tak jediné regionální hlavní město, kterého se zmocnilo od únorové invaze.

Ale videozáběry natočené v obci Olešky, která leží na druhé straně poškozeného Antonivského mostu u Chersonu, ukazují, že ruské jednotky opustily bunkry i tam, upozornila agentura Reuters.

To, co sami Rusové potvrdili, je, že pracovníci okupační správy opustili Novou Kachovku. Ta leží severovýchodněji a také na levém břehu Dněpru, hned vedle Kachovské vodní elektrárny. Rusové na sociální síti Telegram jako důvod odchodu uvedla neustálé ostřelování města ukrajinskými silami.

Mluvčí ukrajinské armády Natalja Humenjuková uvedla, že Rusové zřejmě přesouvají své dělostřelectvo do vzdálenosti 15 až 20 kilometrů od řeky, aby ochránili svoje děla od ukrajinských protiúderů.

Nejsou stále žádné potvrzené zprávy o tom, že ukrajinské jednotky už rovněž překročily řeku, aby pronásledovaly Rusy. Někteří analytici však uvedli, že Ukrajina by se mohla pokusit využít své nynější výhody na bitevním poli, než aby si udělala takzvanou „operační pauzu“ po úspěších z posledních dnů.

„Ukrajina má iniciativu a dynamiku a diktuje Rusům, kde a kdy bude další boj,“ řekl podle Reuters bývalý vysoký důstojník britské vojenské rozvědky Philip Ingram.