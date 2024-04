Mít takovou obranu jako Izrael, všechno by bylo jinak, posteskla si Ukrajina

Úspěšná obrana před masivním vzdušným útokem Íránu ze strany Izraele ukazuje, co nyní Ukrajina potřebuje. Podle agentury AP to v pondělí uvedl ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba a vyzval partnery Ukrajiny, aby jí dali, co potřebuje, s tím, že Ukrajina odvede zbytek práce. Izraelský systém protivzdušné obrany s pomocí spojenců totiž zabránil vážným škodám i ztrátám na životech.