„Žádný nepřítel nemůže zastavit růst a prosperitu naší vlasti. Šťastný Den Ruska,“ doplnil svůj vzkaz prominentní ruský politik. Na videu, které vygenerovaly nástroje umělé inteligence, Medveděv do skartovačky postupně vkládá papíry s vytištěnými portréty evropských lídrů.
Zuby skartovačky nejprve projde německý kancléř Fridrich Merz, následně předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová a do třetice portrét britského premiéra Keira Starmera. Proč na takto jednoduché video využil Medveděv AI, zůstává otázkou, kterou si kladou i uživatelé sociální sítě X v komentářích.
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„Zavřete huby, impotenti.“ Medveděv vyhrožuje evropským lídrům AI videem
„Výmluvné je hlavně to, že Rusko nemá funkční skartovačku, takže museli sáhnout po tom, co vygenerovala umělá inteligence,“ glosuje jeden z uživatelů. „Proč využívat AI?“ ptá se dá další.
Nevybíravý styl vyjadřování je o Medveděvovi znám. Na začátku června sdílel video, opět z dílny umělé inteligence, kde vyhrožoval již zmíněným evropským lídrům a francouzskému prezidentu Emmanuelu Macronovi ruskou raketou. Evropské politiky nazval impotenty a verbeží a vzkázal jim, ať „zavřou huby“. Před čtyřmi lety v červnu na svůj Telegram na adresu nepřátel Ruska napsal: „Nenávidím je. Jsou to bastardi a úchyláci.“
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Vždy budeme stát při vás, slíbil Kim Putinovi u příležitosti Dne Ruska
Dvanáctý červen připadá ve federaci na státní svátek – Den Ruska. Ten se slaví od roku 1992. Připomíná přijetí deklarace o státní suverenitě Ruské sovětské federativní socialistické republiky (RSFSR) dne 12. června 1990. To vedlo až k vyhlášení nezávislosti Ruska v roce 1991.