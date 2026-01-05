„Únos neonacisty Merze by mohl být vynikajícím zvratem v tomto karnevalu událostí. Takový scénář není nereálný,“ citovala v neděli Medveděva tisková agentura TASS.
„Existují dokonce důvody pro jeho stíhání v Německu, takže by to nebyla žádná ztráta, zejména proto, že občané zbytečně trpí,“ dodal Medveděv.
Medveděv se v posledních letech stal jedním z nejvýraznějších zastánců tvrdé linie v Kremlu a často se pouští do agresivní rétoriky vůči Ukrajině a Západu.
Dále se nechal slyšet, že krok Trumpovy administrativy ohledně zajatého venezuelského prezidenta Nicolase Madura je nelegitimní a při bližším zkoumání neobstojí.
Medveděv také uvedl, že funkční období ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského už dávno skončilo.
Kreml zarytě prohlašuje, že Zelenský není legitimním vůdcem, protože se na Ukrajině během války nekonaly volby. Současný ukrajinský lídr zůstává ve funkci podle ukrajinské ústavy, která umožňuje v době války prodloužení prezidentského funkčního období.
