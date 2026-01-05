Co unést neonacistu Merze? Medveděv by přál Madurův osud i dalším lídrům

  14:26
Bývalý ruský prezident a premiér Dmitrij Medveděv uvedl, že si dokáže představit únosy dalších světových lídrů podobné akci Spojených států ve Venezuele. Konkrétně jmenoval německého kancléře Friedricha Merze. Nynější místopředseda ruské bezpečnostní rady se tradičně nezapomněl obout ani do ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.
Novoroční projev bývalého ruského premiéra Dmitrije Medveděva (31. prosince...

Novoroční projev bývalého ruského premiéra Dmitrije Medveděva (31. prosince 2025) | foto: Ekaterina ShtukinaAP

Americká policie převáží venezuelského vládce Nicoláse Madura k soudu v New...
Německý kancléř Friedrich Merz (18. prosince 2025)
Šéf CIA John Ratcliffe a prezident Donald Trump sledují americkou operaci ve...
Americká policie převáží venezuelského vládce Nicoláse Madura k soudu v New...
„Únos neonacisty Merze by mohl být vynikajícím zvratem v tomto karnevalu událostí. Takový scénář není nereálný,“ citovala v neděli Medveděva tisková agentura TASS.

„Existují dokonce důvody pro jeho stíhání v Německu, takže by to nebyla žádná ztráta, zejména proto, že občané zbytečně trpí,“ dodal Medveděv.

Medveděv se v posledních letech stal jedním z nejvýraznějších zastánců tvrdé linie v Kremlu a často se pouští do agresivní rétoriky vůči Ukrajině a Západu.

Dále se nechal slyšet, že krok Trumpovy administrativy ohledně zajatého venezuelského prezidenta Nicolase Madura je nelegitimní a při bližším zkoumání neobstojí.

Medveděv také uvedl, že funkční období ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského už dávno skončilo.

Kreml zarytě prohlašuje, že Zelenský není legitimním vůdcem, protože se na Ukrajině během války nekonaly volby. Současný ukrajinský lídr zůstává ve funkci podle ukrajinské ústavy, která umožňuje v době války prodloužení prezidentského funkčního období.

