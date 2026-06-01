„Zavřete huby, impotenti.“ Medveděv vyhrožuje evropským lídrům AI videem

  12:47
Nejen americký prezident Donald Trump se umí ohánět fotkami a videi vyrobenými umělou inteligencí. Někdejší ruský prezident a nynější místopředseda Bezpečnostní rady Ruské federace Dmitrij Medveděv se ve státní chatovací aplikaci Max vyjádřil nevybíravými výrazy na adresu představitelů evropských zemí. Ty označil za přímé účastníky války a lídry za impotenty a verbež. „Zavřete huby,“ dodal.

Ve videu Medveděv reaguje na vyjádření evropských lídrů poté, co ruský dron zasáhl obytný dům v jihovýchodním Rumunsku. Při incidentu byli zraněni dva lidé.

Medveděv V AI videu vyhrožuje evropským politikům
Dmitrij Medveděv (29. ledna 2026)
Dům v rumunském městě Galati zasáhl dron. Podle úřadů byl ruský. (29. května 2026)
Dmitrij Medveděv (29. ledna 2026)
„Evropští impotenti se rozčilují kvůli zásahu nějakého bezpilotního letounu do rumunského obytného domu. Všechny země EU by k tomuto tématu měly sklapnout. Evropské státy jsou přímými účastníky války s Ruskem. Ano, válčí rukama banderovců, ale co je nám po tom?“ říká Medveděv.

„Evropské bezpilotní letouny, jejich náhradní díly a další zbraně, nemluvě o zpravodajských informacích, se každý den podílejí na útocích na naši zemi,“ pokračoval rozhořčený místopředseda Bezpečnostní rady.

Dodal, že za nedávný útok ve Starobilsku je podle něj přímo zodpovědná různá „verbež“ typu šéfky Evropské komise Ursuly von der Leyenové, německého kancléře Fridricha Merze, francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, britského premiéra Keira Starmera a „dalšího odpadu“.

„Tak zavřete huby. Tohle jsou zatím jen kytičky,“ řekl. Ruský idiom s kytičkami lze do češtiny volně přeložit jako slabý odvar nebo pouhý začátek. Své tvrzení doplnil o video od umělé inteligence, ve kterém již zmiňovaní lídři vyděšeně reagují na starty ruských raket. Na síti X doplnil varování pro občany EU, že klidný spánek skončil.

Ruský dron podle NATO v noci na pátek zasáhl panelový dům v jihovýchodním Rumunsku, konkrétně ve městě Galati a lehce zranil dva lidi. Rumunské ministerstvo obrany později uvedlo, že dron zasáhl střechu domu a ten začal hořet. Rumunský prezident Nicušor Dan incident označil za bezprecedentní a vyzval ke společné mezinárodní reakci.

Medveděv je podobnými stylem vyjadřování známý. V prosinci loňského roku například označil vedoucí představitelky Evropské unie Ursulu von der Leyenovou a Kaju Kallasovou za „poblázněné babky“ a popřál jim smrt.

1. června 2026  12:47

