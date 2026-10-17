Vesnice stoletých žen. Vědci pátrají po tajemství dlouhověkosti na Sardinii

Studie vědců Univerzity v Sassari na Sardinii a Alabamské univerzity v Birminghamu v USA přinesla překvapivá čísla. Z žen v Bolotaně, které se dožijí 70 let, jich 13,8 procenta oslaví i sté narozeniny.
V celé Itálii jde přitom pouze o 3,5 procenta žen. Takový rozdíl posouvá obec na druhé místo na světě v dlouhověkosti žen, hned za Hongkong.
Odborníci přitom nezkoumali jen současnou generaci. Prošli také záznamy obyvatel narozených v Bolotaně v letech 1900 až 1925 a našli 38 lidí, kteří překročili hranici sta let. Míra dlouhověkosti tak v obci vychází o 57 procent vyšší, než je italský průměr.
Když výzkum v roce 2024 odstartoval, žilo v Bolotaně celkem dvanáct stoletých lidí. V obci s celkem 2 266 obyvateli to znamenalo zhruba dvanáctinásobek sardinského průměru. Šest z nich mezitím zemřelo a mezi šesti zbývajícími jsou samé ženy. Nejstarší je 102 let.
Další obyvatelé by měli stého roku dosáhnout ještě letos a v průběhu příštího roku, popsali vědci v magazínu Frontiers in Aging.
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Bolotana leží asi 110 kilometrů od horských oblastí Ogliastra a Barbagia, které se rovněž proslavily délkou života svých obyvatel a v roce 1999 se dostaly mezi pět takzvaných modrých zón – míst s neobvykle vysokým počtem stoletých lidí.
Do této skupiny patří také japonská Okinawa, kostarický poloostrov Nicoya, řecká Ikaria a kalifornská Loma Linda.
Jídlo, genetika, dostatek pohybu a blízké vztahy
Bolotana se od původních sardinských oblastí dlouhověkosti v jednom zásadním ohledu liší – zatímco tam se muži a ženy dožívali vysokého věku v neobvyklém poměru, v Bolotaně tento trend výrazně táhnou ženy.
„Důležité je, že jsme poprvé za více než 25 let našli místo s mimořádnou dlouhověkostí mimo tradiční sardinskou modrou zónu,“ řekl list The Guardian jeden z autorů nové studie Giovanni Mario Pes.
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Studie zatím nedává jednoznačnou odpověď na otázku, proč se právě v Bolotaně tolik lidí dožívá vysokého věku. Vědci ale zmiňují několik možných faktorů – místní jídelníček plný zeleniny, ovoce a ryb, genetiku, dostatek pohybu, blízké rodinné vztahy i silné vazby mezi obyvateli. V obci se většina potravin vyrábí místně, lidé se často pohybují pěšky a rodiny žijí blízko sebe, takže samota tu není příliš častá.