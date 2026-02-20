Bolestná historie Francie. Mluvící buben se po sto letech vrátil do Pobřeží slonoviny

„Celé Pobřeží slonoviny je připraveno ho přivítat,“ řekla ministryně kultury této africké země Françoise Remarcková, která spolu se svou francouzskou kolegyní Rachidou Datiovou podepsala listinu o převodu vlastnictví vzácného bubnu. Datiová před třímetrový nástrojem označila jeho slavnostní předání za historickou událost pro její zemi i pro Pobřeží slonoviny.
Buben o hmotnosti 430 kilogramů, pojmenovaný Djidji Ayôkwé, sloužil kmenům v Pobřeží slonoviny ke svolávání shromáždění, ohlašování rituálních událostí či důležitých zpráv, například verbování vojáků. Jeho zvuk byl slyšet až na vzdálenost 20 kilometrů.
|
Byl slyšet 12 kilometrů. Francie po více než století vrátí do Afriky mluvící buben
V roce 1916 tento posvátný buben zabavily francouzské koloniální úřady a v roce 1929 ho poslaly do Francie. Vůdci Pobřeží slonoviny o jeho návrat usilovali už od získání nezávislosti v roce 1960, oficiální žádost ale tamní vláda podala až v roce 2019.
O dva roky později francouzský prezident Emmanuel Macron slíbil, že prosadí jeho vrácení. Loni v létě pak parlament schválil zákon, který umožnil buben vyškrtnout z francouzských muzejních sbírek.
„Cesta mluvícího bubnu svědčí o části naší společné historie. Bolestné historie, v níž koloniální nadvláda a přivlastňování způsobily bolest těm, pro něž je tento buben symbolem jejich kultury,“ řekla dnes také ministryně Datiová.