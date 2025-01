Prase může žít v domácnosti, povolil soud ve Francii. Majitelce hrozilo vězení

Mládě prasete divokého jménem Rillette našla Elodie Cappéová v roce 2023 na svém malém statku ve střední Francii, kde chová koně. Sele zřejmě opustila jeho matka. Poté, co místní úřad Cappéové odmítl vydat povolení k držení divokého zvířete – a nemohla najít útulek, který by se zvířete ujal – stála před dvěma možnostmi. Buď by mohla mladou bachyni předat ženě, která cvičí zvířata pro filmový průmysl, nebo by Rillette musela podstoupit eutanazii.

Manžel Cappéové si myslel, že jde o aprílový vtip, když jeho žena přišla 1. dubna domů s mládětem divočáka, o které se chtěla postarat. Stanici BBC Cappéová řekla, že se nejprve pokusila Rillette vypustit zpět do volné přírody, ale bachyně vždycky přiběhla zpět. „Je tu šťastná,“ myslí si její majitelka.

Ve Francii se ke kampani za záchranu Rillette připojila i filmová hvězda a bojovnice za práva zvířat Brigitte Bardotová. Soud v nedalekém městě Châlons-en-Champagne nyní rozhodl, že úřady musí původní žádost Cappéové znovu posoudit. Podle agentury Reuters jim soud také nařídil, aby ženě zaplatily odškodné za soudní výlohy ve výši 15 000 eur (zhruba 379 000 korun).

Soudce uvedl, že „ačkoli je odchyt živých divočáků ve volné přírodě v zásadě zakázán, soudce má přesto pravomoc jej povolit“. Majitelka bachyně byla nadšená, když jí právník sdělil rozhodnutí. Řekla, že se chystá koupit dort a šampaňské, a vysvětlila, že dort je spolu s jablky jedním z nejoblíbenějších jídel jejího mazlíčka. Cappéová popsala nyní značně vzrostlou Rillette jako svou „nejlepší kamarádku“, se kterou se mazlí a hladí ji.

Za držení divokého prasete žena riskovala tříletý trest odnětí svobody a pokutu až 150 000 eur (přibližně 3,7 milionu korun). Její odvolání k francouzskému soudu získalo pozornost celého světa. Cappéová uvedla, že jí během soudního procesu volali lidé z Německa, Ukrajiny, Brazílie, Kanady a USA.

Rillette je rovněž název známé francouzské speciality – jde v podstatě o pomazánku z vepřového masa.