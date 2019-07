Pětiletou dívku v kómatu Britové odepsali. Italové se ji pokusí zachránit

Pětiletá Tafida Raqeebová je v současné době v královské nemocnici na východě Londýna. Zatímco tamější lékaři říkají, že by jí mělo být dovoleno zemřít, italští lékaři rodiče ubezpečují, že se ještě může zotavit, píše britský tisk.

Devětatřicetiletá matka, právnička Shelina Begumová a 45letý otec, stavební inženýr Mohammed Raqeeb se chytli stébla naděje. Snadno ale dítě z péče nemocnice, která ji už odepsala, nedostanou. K tomu potřebují souhlas místně příslušného soudu, který má vyhodnotit, zda má změna zdravotnického zařízení pro dítě smysl.

Rodiče chtějí vše řešit na vlastní náklady. Petici na jejich podporu podepsaly již tisíce lidí.

Holčička trpí cévní anomálií známou pod zkratkou AVM, která se vyznačuje abnormálními spoji mezi artériemi a žílami. Tato forma vrozené vady se vyskytuje u asi 4,5 procenta obyvatelstva světa.



„Jsme v zoufalé situaci a jen chceme zachránit naši dceru. Nemá mrtvý mozek, projevila známky pokroku, jako je otevření očí a pohyb končetin,“ řekla Begumová podle deníku Daily Mail.



Pomůžou dítěti jinde?

„Existují zkušení a respektovaní lékaři, kteří jsou ochotni Tafidu léčit, dát jí šanci na život, který si tolik zaslouží. Chceme prostě šanci, aby se to zkusilo,“ pokračovala matka. „Ničí nás, když nám říkají, že (dítě) nesmí opustit nemocnici,“ dodala.

„Víme, že Tafidiny šance mohou být malé, ale nemůžeme se jich vzdát, pokud existuje možná léčba, která by mohla fungovat,“ upozornila Begumová.

Tafidě praskla céva během spánku v únoru. Nejprve byla převezena do jedné nemocnice, pak do druhé, kde ji ihned operovali tamější neurochirurgové. V dubnu byla převezena do třetí nemocnice. Tam lékaři řekli rodině, že neexistuje žádná naděje, že se zotaví. Další „invazivní léčba“ je podle nich zcela marná a proto je doporučeno dívku odpojit od přístrojů.

Rodiče ale nesouhlasí. Odvolávají se na jiné odborníky, podle nichž by se malá Tafida mohla dostat z kómatu zhruba za rok.

Britští lékaři upozornili, že se svými italskými kolegy, kteří by se dítěte ujali, komunikovali. A italští odborníci jim prý potvrdili, že nejsou pro dítě s to provést jiné zdravotní úkony, které by ve stávající nemocnici nebyl tamější zdravotnický personál schopen zvládnout. V Itálii by ji ale byli ochotní nechat připojenou k přístrojům tak dlouho, jak je potřeba, tedy dokud se z kómatu nedostane.

Česká protonová spása

Nejde zdaleka o první případ konfliktu rodičů vážně nemocného dítěte s britským zdravotnictvím, které se vzhledem k širokému pokrývání léčby populace snaží jednat úsporně.

Před pěti lety se dostal do podobné situace chlapec Ashya King, který se v Česku podrobil protonové léčbě mozkového nádoru. Předtím ho britští lékaři rovněž odepsali.

Kingův případ vyvolal velkou mediální pozornost, především kvůli zoufalé akci, kterou na chlapcovu záchranu podnikli jeho rodiče. Chlapce po neúspěšné operaci odvezli z Británie do Španělska a skončili kvůli tomu ve vězení, protože jejich čin byl označen za únos.

O čtyři roky později odborníci konstatovali, že série ozařování měla svůj smysl a že dítě je zřejmě zcela vyléčeno. Zároveň vydali prognózu, že se nemoc v brzké době jen tak nevrátí.