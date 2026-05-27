Diváci show v Sydney nevěřili svým očím. Z nebe pršely desítky porouchaných dronů

Organizátoři festivalu Vivid Sydney, který každoročně představuje velké světelné instalace, uvedli, že porucha, která nastala v pondělí večer místního času, byla způsobena „nepředvídanými technickými obtížemi“. O incidentu informovala BBC.
Hlavní příčinou byla podle britské společnosti Skymagic, která světelnou show pořádala, změna v rádiovém frekvenčním prostředí, která nastala po vzletu.
To údajně vyvolalo u některých dronů „zavedení bezpečnostních přistávacích postupů v reakci na narušenou přesnost polohy“. Společnost uvedla, že diváci nebyli v ohrožení.
„Zvuk, jak narážely na molo, byl slyšet i ze vzdálenosti asi 10 až 15 nebo i 20 metrů; bylo doslova slyšet, jak narážejí a tříští se o betonové molo,“ řekl pracovník z Darling Harbour pro celostátní televizní stanici ABC.
Mluvčí Vivid Sydney se omluvil za „zklamání a nepříjemnosti způsobené účastníkům“. Informoval, že operátoři dronů show zrušili „v souladu se standardními bezpečnostními protokoly“. Australský úřad pro bezpečnost dopravy (ATSB) už zahájil vyšetřování nehody.
Dronové show představil Vivid Sydney jako součást svého programu v roce 2024. Loni se je nicméně rozhodl nepořádat kvůli obavám z přeplněnosti.
Festival Vivid Sydney vznikl v roce 2009 a je označován jako „největší festival světla, hudby, nápadů a jídla na jižní polokouli“. Do Sydney každoročně přiláká tisíce diváků.