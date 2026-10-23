VIDEO: Když hoří Dita. Ruský dron zasáhl českou houfnici

Samohybná kolová houfnice byla podle ruských blogerů zasažena v oblasti vesnice Novopavlivka. Ze záběrů je patrné, že po zásahu začala hořet. Škody na dělostřeleckém systému natovské ráže 155 mm však nejsou známé, Dita se totiž kromě jiného vyznačuje pancéřovanou kabinou pro lepší ochranu posádky.
Novopavlivka leží v Dněpropetrovské oblasti, asi deset kilometrů od nejbližších ruských pozic. Před válkou zde žily asi tři tisíce obyvatel, dnes jsou všichni pryč. Je to trochu pozapomenutý kout fronty, od srpna se téměř nehnula, přesto se tu urputně bojuje a Rusové neustále provádějí výpady malými pěchotními skupinami.
Dita je samohybná houfnice na osmikolovém podvozku s dostřelem až 40 kilometrů a poměrně vysokou rychlostí střelby pět ran za minutu. Automatizace většiny procesů zaměřování a nabíjení umožňuje zredukovat obsluhu děla pouze na dva muže. Ukrajinci si pochvalují, že dokáže manévrovat i v obtížném terénu a rychle měnit pozice.
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Ditu obslouží jen dva muži. Houfnicemi zatopí Rusům ukrajinská národní garda
Devět moderních dělostřeleckých systémů od české společnosti Excalibur Army pro Ukrajinu zakoupilo Nizozemsko. Hodnota zakázky, na které se podílejí dvě české společnosti, není známá. Dita se poprvé v boji představila loni v lednu u Torecku, kde ji nasadila brigáda Azov spadající pod Národní gardu.