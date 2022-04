Disney versus republikán. Sexuální výchova ohrožuje „soukromou vládu“ firmy

DeSantisovo oznámení se týká „zvláštního obvodu“ na jihozápadním okraji Orlanda, v němž leží soustava turistických atrakcí známá jako Disney World. Společnost Disney na tomto území o rozloze 101 kilometrů čtverečních provozuje jakousi „soukromou vládu“, píše agentura AP.

„Disney může kontrolovat územní plánování. Má vlastní policejní a hasičský sbor a operuje nezávisle na veškerých pravidlech vymáhaných v okresech,“ popisuje zase list Miami Herald.

Guvernér DeSantis nyní rozhodl, že na program mimořádné schůze státního parlamentu o překreslení kongresových obvodů byl přidán bod o zrušení některých „zvláštních obvodů“ na Floridě. „Ano, budou projednávat kongresovou mapu, ale také budou projednávat ukončení všech zvláštních obvodů, které byly vytvořeny před rokem 1968,“ řekl na dnešním brífinku. Území pod správou Disney, s oficiálním názvem Reedy Creek Improvement District, vzniklo v roce 1967.

Spor o sexuální zákon

Miami Herald oznámení hodnotí jako útok na Disney. DeSantis jej při dnešním vystoupení nezdůvodnil, návrh ovšem přichází po týdnech vzájemných výpadů, které souvisí s novým zákonem o „rodičovských právech ve školství“. Jeho klíčová pasáž zakazuje „vyučování“ týkající se „sexuální orientace nebo genderové identity“ až do třetí třídy, ve vyšších ročnících pak zakazuje daná témata probírat „způsobem, který není věkově nebo vývojově vhodný“. Co spadá pod vyučování nebo věkově vhodné diskuse, přitom opatření nespecifikuje.

Vágní formulace zákazu vyvolává obavy, že jeho důsledkem bude úplná absence školních debat o sexuálních menšinách, neboť se učitelé a studenti nebudou chtít vystavit riziku stížnosti. Kritici zákon začali označovat jako normu „neříkej gay“ (Don’t Say Gay).

Mezi kritiky se zařadila i společnost Disney, jejíž šéf Bob Chapek minulý měsíc v této souvislosti vyjádřil zklamání a obavy. „Mohl by být (zákon) použitý k nespravedlivému postupu proti gay, lesbickým, nebinárním a transgenderovým dětem a rodinám,“ řekl. Disney také slíbila pět milionů dolarů (přes 110 milionů Kč) organizacím hájícím práva komunity LGBTQ a oznámila přerušení finanční podpory politiků na Floridě.

DeSantis reagoval vyjádřením, podle kterého Disney „zašla za hranu“ a měla by přijít o „zvláštní výhody“. „Jsou zvyklí na to mít věci po svém a nejsou zvyklí na to, že se jim někdo postaví do cesty,“ řekl guvernér minulý týden. Jeho mluvčí nicméně ve vyjádření zaslaném listu The Guardian odmítla, že by se DeSantis snažil Disney pomstít za postoj společnosti k novému zákonu.

Floridské opatření je součástí vlny zákonů ve státech ovládaných Republikánskou stranou, jejímž terčem jsou homosexuálové nebo transgenderové osoby. Kromě náplně školní výuky je cílem těchto zákonů omezit zdravotní péči určenou pro trans mládež a účast trans dívek v dívčích sportovních kláních. S celoamerickými fenomény souvisí dění na Floridě i v tom smyslu, že guvernér DeSantis je považován za možného republikánského kandidáta v příštích prezidentských volbách.

Další postup kolem jeho návrhu na zrušení zvláštních pravomocí Disney nebyl ihned jasný. Floridští zákonodárci by jej nicméně mohli probrat už tento týden. Miami Herald podotýká, že při zrušení samosprávného celku Reedy Creek Improvement District by Florida musela přijít s alternativním systémem. Guvernér DeSantis dnes nenastínil, jak by si náhradu stávajícího uspořádání představoval. Disney, která patří k největším soukromým zaměstnavatelům na Floridě, se k věci bezprostředně nevyjádřila.