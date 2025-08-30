Český diplomat v Kongu je v kritickém stavu. Zřejmě utrpěl úraz

Autor: ,
  11:23
Vedoucí českého zastupitelského úřadu v Konžské demokratické republice Karel Komárek je v kritickém stavu. Český diplomat je už několik dní hospitalizovaný v konžské metropoli Kinshase, uvedl mluvčí českého ministerstva zahraničí Daniel Drake. Podle webu Blesk.cz, který na případ upozornil, si Komárek při pádu poranil hlavu.

ilustrační snímek | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Mluvčí ministerstva uvedl, že bližší informace k případu nebude resort sdělovat. Komárek podle Blesku nešel po nešťastném uklouznutí se zraněním k lékaři. Mluvčí ministerstva okolnosti případu nekomentoval s ohledem na diplomatovu rodinu. Drake na dotaz ČTK neuvedl ani to, zda se uvažuje o Komárkově převozu do Česka.

Trumpova iniciativa je posun, mír ale na dosah ještě není, řekl velvyslancům Pavel

V čele českého zastupitelského úřadu v Kinshase je Komárek jako chargé d’affaires od října 2023. V minulosti působil jako český velvyslanec při Organizaci OSN pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO).

Vstoupit do diskuse

Stereotypy o Rusku nám dělají dobře. Rusko ale nekrachuje, říká z Moskvy Just

Nejčtenější

Těhotná Demi vzrušila Ameriku. Skandální portrét ukázal, že mateřství je sexy

Dnes už je to otravná móda, ale na začátku devadesátých let ta fotka znamenala skutečnou revoluci. Maminky přece mají být cudné ženy ve splývavých šatech, které myslí jen na blaho potomka. Měly by se...

Erotický portál zveřejňuje fotky italských političek. V galeriích je i Meloniová

Italské političky kritizují erotický portál, který bez svolení zveřejňuje jejich fotografie. Pod snímky jsou pak často komentáře uživatelů s jasným sexuálním podtextem. Nejméně dvě političky již...

Tragédie na Klatovsku. Smrt hocha na brigádě řeší policie jako ublížení na zdraví

Kriminalisté z Klatov se zabývají tragickou událostí, která se ve středu ráno stala ve firmě ve Velkých Hydčicích. Teprve patnáctiletý chlapec tam zemřel po vážném pracovním úrazu. Podle Deníku ho...

Prázdné pláže, všude strážci. Rusové popisují Kimův resort, udivila je čistota

Ruští návštěvníci, kteří navštívili nový severokorejský resort Wonsan Kalma, popisují, že je všude doprovázela ochranka a průvodci. Kdykoliv o něco požádali, čekali na ně ochotní zaměstnanci....

Za Prahou je na prodej vila, kde se skrýval Che Guevara s milenkou

V nabídce realitní kanceláře XREAL se objevila prvorepubliková vila, která se nejenom nachází na výjimečném pozemku nedaleko od Prahy, ale především má barvitou minulost. V dobách socialismu se v ní...

Český diplomat v Kongu je v kritickém stavu. Zřejmě utrpěl úraz

Vedoucí českého zastupitelského úřadu v Konžské demokratické republice Karel Komárek je v kritickém stavu. Český diplomat je už několik dní hospitalizovaný v konžské metropoli Kinshase, uvedl mluvčí...

30. srpna 2025  11:23

Rusko znovu útočilo na Ukrajinu. V Záporožské oblasti zemřel člověk

Rusko v noci na sobotu podniklo další rozsáhlý útok na Ukrajinu. Kvůli ochraně polských oblastí v sousedství Ukrajiny odstartovaly polské a spojenecké stíhačky, oznámila nad ránem polská armáda....

30. srpna 2025  7:07,  aktualizováno  11:05

Řidič BMW na Písecku jel zřejmě rychle, vůz skončil na střeše. Spolujezdec zemřel

U obce Chyšky na Písecku zemřel v noci na sobotu spolujezdec v havarovaném osobním autě, řidič se vážně zranil, uvedl mluvčí policie Jiří Matzner. Nehoda se stala bez svědků, auto s nouzovým tísňovým...

30. srpna 2025  11:03

Cesta malou Šumavou do Ameriky a dál. Český les slibuje výlet bez turistů

Davy turistů se denně valí Šumavou podél Vydry, k pramenům Vltavy nebo k jezerům. Třicet kilometrů od nich je stejně krásné pohoří, ale na turistu tam nenarazíte. Další díl letního seriálu iDNES.cz...

30. srpna 2025  10:46

Rusko musí platit reparace, pokud bude chtít zpět svůj majetek, řekla Kallasová

Není možné uvažovat o uvolnění zmrazených ruských prostředků, pokud nebude Moskva po skončení války na Ukrajině platit reparace, je přesvědčena šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová. Řekla to v...

30. srpna 2025  10:35,  aktualizováno  10:43

Největší sladkovodní jezero v Turecku rychle vysychá. Je mrtvé, truchlí rybář

Největší turecké sladkovodní jezero Beysehir, které leží v centrální části země, rychle vysychá, napsal deník Hürriyet. Na některých místech hladina jezera ustoupila o 300 metrů od původního břehu a...

30. srpna 2025  10:10

U Děčína se čelně srazila dvě auta. Řidička jednoho z nich zemřela

Řidička osobního vozu zemřela v pátek večer při čelním střetu s protijedoucím osobním autem na silnici první třídy nedaleko Děčína. Druhý řidič utrpěl zranění, záchranáři ho převezli do nemocnice....

30. srpna 2025  9:57

V noci udeřily bouřky a vydatné deště. Spadlo i přes 40 litrů na metr čtvereční

V noci na sobotu napršelo na některých místech v Česku přes 40 litrů vody na metr čtvereční. Srážky byly vydatné zejména v pásu od Šumavy přes střední Čechy a Prahu ke Krkonoším. V bouřkách byly i...

30. srpna 2025  9:17,  aktualizováno  9:52

Náměstkovi hrozil kvůli bitcoinové kauze vyhazov. Nakonec jen přišel o odměny

Náměstek z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) Daniel Přibyl za druhý kvartál jako jediný z náměstků nedostal žádné odměny, které se u jeho kolegů vyšplhaly až k částce 126...

30. srpna 2025  9:49

TELEVIZIONÁŘ: Brosnan a Mirrenová hledají v seniorské komedii vraha

Podle světového bestselleru Richarda Osmana vznikla stejnojmenná krimikomedie Čtvrteční klub amatérských detektivů, jíž v rolích nezdolných penzistů kralují Helen Mirrenová, Pierce Brosnan, Ben...

30. srpna 2025  9:30

Muž ve Frýdku-Místku skočil do Ostravice. Vážně si poranil páteř

V pátek večer vyjížděli záchranáři ke splavu ve Frýdku-Místku, kde se po skoku do řeky Ostravice těžce zranil muž. Poranil si hlavu, která mu krvácela, a těžce také záda. Na pomoc musel vzlétnout...

30. srpna 2025  9:25

Září jako synonymum prázdné peněženky. Na kolik vyjde návrat do školy

Září každoročně provětrá peněženky rodičům, jejichž děti jsou školou povinné. Podle průzkumu České bankovní asociace se rodiče se školními výdaji nejčastěji vejdou do rozmezí jednoho až tří tisíc...

30. srpna 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.