Český diplomat v Kongu je v kritickém stavu. Zřejmě utrpěl úraz

Mluvčí ministerstva uvedl, že bližší informace k případu nebude resort sdělovat. Komárek podle Blesku nešel po nešťastném uklouznutí se zraněním k lékaři. Mluvčí ministerstva okolnosti případu nekomentoval s ohledem na diplomatovu rodinu. Drake na dotaz ČTK neuvedl ani to, zda se uvažuje o Komárkově převozu do Česka.
|
Trumpova iniciativa je posun, mír ale na dosah ještě není, řekl velvyslancům Pavel
V čele českého zastupitelského úřadu v Kinshase je Komárek jako chargé d’affaires od října 2023. V minulosti působil jako český velvyslanec při Organizaci OSN pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO).