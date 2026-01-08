Muž s kyjem. Trumpovy vlhké sny o ropě maří brutální dvojka Madurova režimu

Nebe nad Caracasem bylo ještě temné. Z rozstřílených vojenských základen stoupal kouř a vzduchem se neslo vrčení dronů. Před kameru předstoupil podsaditý šedesátník v neprůstřelné vestě a helmě a otřesené obyvatele Venezuely ujistil, že režim má situaci pod kontrolou.
„Vyzývám lidi ke klidu. Důvěřujte našemu vedení. Důvěřujte naší armádě a politickým lídrům,“ prohlásil Diosdado Cabello. „Pochyby jsou zrada. A teď do ulic! Do boje! Za vítězství!“ pobídl své milicionáře krátce poté, co Američané provedli výsadek v prezidentském paláci a unesli Nicoláse Madura.
Američané ho kromě toho viní, že stojí v čele rozsáhlého obchodu s drogami. Údajně šéfuje takzvanému Kartelu sluncí.