Muž s kyjem. Trumpovy vlhké sny o ropě maří brutální dvojka Madurova režimu

Premium

Fotogalerie 37

Venezuelský prezident Nicolás Maduro a dvojka jeho režimu Diosdado Cabello (4. února 2016) | foto: FEDERICO PARRA / AFP / AFP / ProfimediaProfimedia.cz

Adam Hájek
  20:00
Donald Trump si už maluje, že bude navždy kontrolovat prodeje venezuelské ropy a nové vedení v Caracasu bude skákat, jak on píská. Jestřábi chavistického režimu však zdaleka neřekli poslední slovo. Největší pozornost se upírá k ministrovi vnitra, který má pod palcem obávané milice a je zapletený do narkobyznysu. Seznamte se, Diosdado Cabello.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Nebe nad Caracasem bylo ještě temné. Z rozstřílených vojenských základen stoupal kouř a vzduchem se neslo vrčení dronů. Před kameru předstoupil podsaditý šedesátník v neprůstřelné vestě a helmě a otřesené obyvatele Venezuely ujistil, že režim má situaci pod kontrolou.

„Vyzývám lidi ke klidu. Důvěřujte našemu vedení. Důvěřujte naší armádě a politickým lídrům,“ prohlásil Diosdado Cabello. „Pochyby jsou zrada. A teď do ulic! Do boje! Za vítězství!“ pobídl své milicionáře krátce poté, co Američané provedli výsadek v prezidentském paláci a unesli Nicoláse Madura.

Američané ho kromě toho viní, že stojí v čele rozsáhlého obchodu s drogami. Údajně šéfuje takzvanému Kartelu sluncí.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Ruské ponorky představují nástroj jaderného vydírání, říká analytik Visingr

Nejčtenější

Krok, jenž umocnil tragédii. Ve vyhořelém baru před lety zúžili schodiště na polovinu

Zúžení schodů během rekonstrukce ve švýcarském baru La Constellation v roce...

Švýcarský bar Le Constellation, kde na Nový rok zemřelo 40 lidí, prošel v roce 2015 rekonstrukcí. Provozovatelé během ní nechali zúžit schodiště vedoucí do baru na polovinu, upozorňuje německý...

Hvězdami titulky Playboye jsou tři sexy vítězky castingu Hledáme Playmate

Lenka Šeflová, Sandra Taškovičová a Denisa Gudelj na obálce magazínu Playboy...

Pánský magazín otevírá rok 2026 silným symbolem. Na titulce lednového vydání Playboye se společně objevují tři vítězky castingu Hledáme Playmate - Denisa Gudelj (2022), Sandra Taškovičová (2024) a...

Zemřel herec Pavel Nečas, boss Matějka z Okresního přeboru

Herec Pavel Nečas

Zemřel herec Pavel Nečas, bylo mu 59 let. Televizní diváci si ho pamatují například jako bosse Matějku ze seriálu a filmu Okresní přebor. Hrál například také v seriálech ZOO či Vinaři, filmech...

Chytré, nebo bezohledné? Lyžaři našli způsob, jak se u vleku vyhnout frontě

První lyžařský den na Černé hoře v Krkonoších (28.11.2025).

Ručník na lehátku už dávno není jediným symbolem dovolenkové vychytralosti. Podobný trend se objevuje na horách. Lyžaři v některých střediscích totiž nechávají u vleku lyže a hůlky, aby si zajistili...

„Byla to jatka.“ Svědci popisují ohnivé inferno v baru, o příčině mají jasno

Tragédie ve Švýcarsku. Při požáru v lyžařském letovisku Crans-Montana zahynuly...

Děs, hrůza, zděšení. Švýcarsko se na Nový rok vzpamatovává z nejhoršího požáru za dlouhé desítky let. Při katastrofě v baru v lyžařském letovisku Crans-Montana zahynulo sedmačtyřicet lidí, sto...

Naděje pro zadržovaného Čecha. Venezuela propouští zahraniční vězně

Předseda venezuelského parlamentu Jorge Rodríguez (8. ledna 2026)

Předseda venezuelského parlamentu Jorge Rodríguez ve čtvrtek pozdě odpoledne SEČ uvedl, že vládní úřady propouštějí významný počet venezuelských a zahraničních vězňů. Mezi cizince vězněné ve...

8. ledna 2026  19:52,  aktualizováno  20:06

Muž s kyjem. Trumpovy vlhké sny o ropě maří brutální dvojka Madurova režimu

Premium
Venezuelský prezident Nicolás Maduro a dvojka jeho režimu Diosdado Cabello (4....

Donald Trump si už maluje, že bude navždy kontrolovat prodeje venezuelské ropy a nové vedení v Caracasu bude skákat, jak on píská. Jestřábi chavistického režimu však zdaleka neřekli poslední slovo....

8. ledna 2026

První letošní ohnisko ptačí chřipky: na Blanensku uhynulo celé hejno slepic

ilustrační snímek

Ve Voděradech na Blanensku letos veterináři zaznamenali první ohnisko ptačí chřipky. Jelikož šlo o malochov, v němž uhynulo všech 11 kusů kura domácího, nestanovili žádná ochranná opatření. Pouze...

8. ledna 2026  19:56

Mrtvých kvůli mrazu přibývá. V Táboře zemřel bezdomovec přímo na ulici

Záchranáři u nehody mezi Zádveřicemi a Vizovicemi na Zlínsku. (3. leden 2026)

V Táboře ve čtvrtek našli na ulici mrtvého muže. Patrně šlo o člověka bez domova. Nelze vyloučit, že zemřel na následky podchlazení nebo omrznutí. Novináře o tom informovala jihočeská policejní...

8. ledna 2026  19:49

Evropu sužuje silné sněžení, udeřit se chystá nebezpečná bouře Goretti

Zimní počasí v Berlíně (8. ledna 2026)

Rozsáhlé části severní a západní Evropy ve čtvrtek zasáhlo vydatné sněžení a silný vítr; mrazivé zimní počasí na mnoha místech omezilo školní docházku a na jihovýchodě Evropy způsobilo výpadky...

8. ledna 2026  19:31

Neslouží našim zájmům, řekl Trump a vyvedl USA z desítek mezinárodních organizací

Prezident Donald Trump odchází z pódia po setkání s republikánskými zákonodárci...

Americký prezident Donald Trump ve středu nařídil, aby Spojené státy opustily 66 mezinárodních organizací, které podle jeho administrativy neslouží americkým zájmům. Oznámil to Bílý dům na sociální...

8. ledna 2026  6:36,  aktualizováno  19:04

Proč se nadstandardně chovat k Ukrajině? Nejsme spojenci, odmítl Okamura Macinku

„Tak necháte mi slovíčka nebo čtyři aspoň teda, když ne jednu větu?“ reagoval...

Předseda Sněmovny Tomio Okamura odmítl, že by Česko bylo spojencem Ukrajiny. Takto znějící vyjádření ministra zahraničí Petra Macinky, který Ukrajince za české spojence označil, považuje jen za jeho...

8. ledna 2026  18:48

V Havlíčkově Brodě vykolejila cisterna s naftou. Škoda přesáhla 30 milionů

Na železniční stanici Havlíčkův Brod probíhá snaha o vrácení vykolejené...

V Havlíčkově Brodě ve čtvrtek brzo ráno vykolejil cisternový vagon, což způsobilo škodu 32,5 milionu korun. Poškození na trati bylo vyčíslené na 30 milionů korun a na vlaku za 2,5 milionu, řekl...

8. ledna 2026  7:36,  aktualizováno  18:45

Nebezpečný muž loni opakovaně utekl z Bohnic, prohřešky se bude zabývat soud

Ve čtvrtek soud rozhodl o vazbě Yaroslava Yarynycha na základě znaleckého...

Muž, který minulý rok v říjnu opakovaně utekl z Psychiatrické nemocnice Bohnice, se ze svého jednání bude zpovídat před soudem. Čelí obžalobě za maření výkonu úředního rozhodnutí. Muž loni v lednu...

8. ledna 2026  18:39

Washington chce ovládat ropu z Venezuely řadu let, Trump sní o barelu za 50 dolarů

Žena v Caracasu ve Venezuele prochází kolem nástěnné malby znázorňující ropné...

Spojené státy představily strategii, jejímž cílem je převzít kontrolu nad venezuelským ropným sektorem a uvést na trh až 50 milionů barelů dosud sankcionované ropy. Administrativa prezidenta Donalda...

8. ledna 2026  15:53,  aktualizováno  18:38

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

„Běžte domů, nacisti z ICE!“ Minneapolis vře po zabití ženy imigračním agentem

Američané v Minneapolisu protestují proti Úřadu pro imigraci a cla (ICE) poté,...

V americkém městě Minneapolis ve čtvrtek pokračovaly protesty vyvolané zastřelením místní ženy agentem Úřadu pro migraci a cla (ICE). Policie proti demonstrantům shromážděným před sídlem federálních...

8. ledna 2026  18:23

V ledu Brněnské přehrady našli strážníci nebezpečné otvory, varují před vstupem

Brněnští strážníci varují, že vstup na led Brněnské přehrady není bezpečný. (6....

Nebezpečné otvory v zamrzlé hladině Brněnské přehrady objevili ve čtvrtek strážníci. Mezi nudistickou pláží a Roklí je bahnité dno a stoupající plyny z něj rozpouštějí led odspodu. Z povrchu se v...

8. ledna 2026  18:19

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.