Zemřel americký politik Dick Cheney, konzervativní pilíř prezidentů Bushů

  12:27
Ve věku 84 let zemřel bývalý republikánský viceprezident Spojených států Dick Cheney. Působil ve vládě prezidenta George Bushe. Informoval o tom americký server CNN s odkazem na jeho rodinu. Jako viceprezident sloužil dvě funkční období v letech 2001 až 2009.
Bývalý americký viceprezident a republikán Dick Cheney (16. srpna 2022) | foto: Reuters

Připravujeme podrobnosti.

4. listopadu 2025  11:20,  aktualizováno  12:27

4. listopadu 2025  12:27

