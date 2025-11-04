Připravujeme podrobnosti.
Zemřel americký politik Dick Cheney, konzervativní pilíř prezidentů Bushů
Bývalý americký viceprezident a republikán Dick Cheney (16. srpna 2022) | foto: Reuters
Při masivní razii ve favelách Ria zemřelo přes sto lidí. OSN je zděšená
Při úterní policejní operaci v Riu de Janeiro zemřelo 132 lidí, informoval úřad veřejného ochránce práv v tomto brazilském státě. Vláda v tomto brazilském státě podle médií později potvrdila 119...
Střet sebevraha s vlakem metra zastavil část linky C, cizinec si lehl na koleje
Střet muže s vlakem metra ve stanici Nádraží Holešovice zastavil v úterý dopoledne provoz na lince C v úseku mezi stanicemi Ládví a Florenc. Muž svým zraněním na místě podlehl, podle policie šlo...
Ve věku 84 let zemřel bývalý republikánský viceprezident Spojených států Dick Cheney. Působil ve vládě prezidenta George Bushe. Informoval o tom americký server CNN s odkazem na jeho rodinu. Jako...
Slovák v Brně u zastávky pobodal dva Ukrajince, před soud však nepůjde
Velké množství krve zůstalo nejen na zemi po dubnovém konfliktu tří cizinců u zastávky MHD na jihu Brna. Podle informací iDNES.cz byl agresorem Slovák, který pobodal dva příslušníky Ukrajiny. Ti...
„Zkontrolujte zadní vrátka.“ Nezvykle uvolněný Si vtipkoval o špionáži v mobilu
Čínský prezident Si Ťin-pching ukázal v Jižní Koreji svoji obvykle neviděnou tvář. S jihokorejským prezidentem I Če-mjongem vtipkoval o špionážních zařízeních v čínských telefonech a smál se obrázku,...
Měl povahu bojovníka, občas budil rozruch, řekl Graubner o Dukovi
Pražský arcibiskup Jan Graubner ocenil Dominika Duku jako bojovníka, který někdy vzbudil rozruch. „Víme, že pokud za něco bojujeme, někdy uděláme chybu. Jsem vděčný za to, co Dominik Duka pro Českou...
Duka měl velký dar vytvářet přátelství, vzpomíná Mátl. S kardinálem sloužil 25 let
Ve věku 82 let zemřel kardinál Dominik Duka. Dominikán, emeritní pražský arcibiskup a politický vězeň, který se podílel na obnově církve po roce 1989. V rozhovoru pro iDNES.cz na společné zážitky...
Tvrdé boje o strategický Pokrovsk. Ukrajinci nasadili speciální síly
Ukrajinské speciální síly se zapojily do těžkých bojů ve strategickém Pokrovsku na východě země, potvrdila vojenská rozvědka bránící se země. Ruské ministerstvo obrany uvedlo, že ruští vojáci...
Řidička v protisměru na dálnici D35 dvakrát bourala, od první nehody ujela
Riskantně a velmi nezodpovědně se zachovala řidička, která minulé úterý na dálnici D35 poblíž Dašic na Pardubicku vjela do protisměru. Když si uvědomila svou chybu, začala se otáčet, a způsobila tak...
Nehoda náklaďáku a dodávky ochromila dopravu na D1. Pro zraněného letěl vrtulník
Dopravu v okolí 26. kilometru D1 směrem na Prahu zkomplikovala dopoledne nehoda nákladního automobilu a dodávky, při níž se zranil jeden z řidičů. Dálnice byla v průběhu zásahu záchranářů a odklízení...
Trump fantazíroval o odpálení jaderné bomby na KLDR, tvrdí jeho bývalý úředník
Americký prezident Donald Trump během svého prvního termínu vyjadřoval touhu vrhnout jadernou zbraň na Severní Koreu. Vyděsil tím své poradce. Tvrdí to bývalý činitel ministerstva pro vnitřní...
Zloděj ukradl seniorce peněženku, na místě činu však zapomněl telefon
Z otevřené kabelky sebral seniorce peněženku muž v Mimoni na Českolipsku. Na místě činu však zapomněl svůj mobilní telefon. Za prohřešek bude zloděj pykat o to víc, jelikož se jej dopustil v podmínce.
Mé jméno zneužívají brutálním způsobem. Pozor na lékošmejdy, varuje Jan Pirk
Kardiochirurg a senátor Jan Pirk pokračuje ve svém boji proti podvodným webům, které prodávají léky se „zázračným účinkem“. Spolu s dalšími odborníky spustil projekt Lékošmejdi.cz, který na pochybné...