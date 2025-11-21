Na obřad přišli také Mike Pence, který byl viceprezidentem během Trumpova prvního mandátu v letech 2017 až 2021, a bývalá demokratická viceprezidentka Kamala Harrisová, kterou Cheney podpořil proti Trumpovi při loňských prezidentských volbách.
Trump před volbami arabským a muslimským voličům řekl, že by se měli pozastavit nad Cheneyho podporou Harrisové, protože Cheney „zabil více Arabů než jakákoli lidská bytost na Zemi“, čímž odkazoval na americkou invazi do Iráku v roce 2003.
Cheney zemřel 3. listopadu ve věku 84 let na komplikace spojené se zápalem plic a s kardiovaskulárním onemocněním. Byl 46. viceprezidentem USA a sloužil po boku prezidenta George W. Bushe dvě funkční období v letech 2001 až 2009.
Zemřel americký politik Dick Cheney, konzervativní pilíř prezidentů Bushů
Předtím byl kongresmanem za Wyoming a ministrem obrany ve vládě George Bushe staršího. Stanice CNN ho označila za architekta „války proti terorismu“ a uvedla, že pomohl uvrhnout USA do války v Iráku na základě chybných závěrů.