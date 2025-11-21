Na pohřeb Cheneyho dorazil Bush, Biden i bývalí viceprezidenti. Trumpa nepozvali

Ve washingtonské Národní katedrále se ve čtvrtek na pohřbu bývalého amerického viceprezidenta Dicka Cheneyho sešla řada smutečních hostů z obou politických stran. Na obřad dorazili bývalý demokratický prezident Joe Biden i republikánský exprezident George W. Bush. Nynější prezident Donald Trump nebyl pozván. Cheney v minulosti označil Trumpa za zbabělce, který se podle něj pokusil pomocí lží ukrást prezidentské volby v roce 2020.
Lynne Cheneyová (vlevo), vdova po bývalém viceprezidentovi Dicku Cheneyovi,...

Zleva: Bývalý prezident USA Joe Biden, jeho manželka Jill Bidenová, bývalá první dáma Laura Bushová a bývalý prezident George W. Bush na pohřbu bývalého viceprezidenta Dicka Cheneyho ve Washingtonské národní katedrále ve Washingtonu. (20. listopadu 2025)

Zleva: Bývalý prezident USA Joe Biden, jeho manželka Jill Bidenová, bývalá...
Bývalý prezident George W. Bush a bývalá první dáma Laura Bushová....
Bývalí viceprezidenti Al Gore (vlevo) a Dan Quayle (vpravo) na pohřbu bývalého...
Bývalý prezident George W. Bush během svého projevu na pohřbu Dicka Cheneyho....
Na obřad přišli také Mike Pence, který byl viceprezidentem během Trumpova prvního mandátu v letech 2017 až 2021, a bývalá demokratická viceprezidentka Kamala Harrisová, kterou Cheney podpořil proti Trumpovi při loňských prezidentských volbách.

Trump před volbami arabským a muslimským voličům řekl, že by se měli pozastavit nad Cheneyho podporou Harrisové, protože Cheney „zabil více Arabů než jakákoli lidská bytost na Zemi“, čímž odkazoval na americkou invazi do Iráku v roce 2003.

Cheney zemřel 3. listopadu ve věku 84 let na komplikace spojené se zápalem plic a s kardiovaskulárním onemocněním. Byl 46. viceprezidentem USA a sloužil po boku prezidenta George W. Bushe dvě funkční období v letech 2001 až 2009.

Zemřel americký politik Dick Cheney, konzervativní pilíř prezidentů Bushů

Předtím byl kongresmanem za Wyoming a ministrem obrany ve vládě George Bushe staršího. Stanice CNN ho označila za architekta „války proti terorismu“ a uvedla, že pomohl uvrhnout USA do války v Iráku na základě chybných závěrů.

