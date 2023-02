Škrty u internetových gigantů. Tažení proti dezinformacím polevuje

Majitelé sociálních sítí mají nové priority. A dezinformace mezi nimi nejsou. Mění se tak trend nastolený po prezidentských volbách v USA roku 2016. Týmy analytiků, moderátorů obsahu a investice do posílení automatizovaných nástrojů proti šíření falešných narativů se zužují. O změnách informoval tento týden americký list The New York Times.