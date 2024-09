Atentáty na Trumpa byly nahrané, míní znepřátelené ženy. Věří dezinformacím

Hrdá stoupenkyně Trumpa z Colorada, která na internetu vystupuje pod přezdívkou Wild Mother, běžně své sledující na internetu oblažuje krátkými tipy na zlepšení života a čas od času se pochlubí i výchovou malé dcerky.

O asi sto kilometrů severněji na předměstí Denveru najdeme její přesný opak, dlouholetou voličku demokratů Camille, vášnivou stoupenkyni rovnosti v otázkách pohlaví i rasy.

Za normálních okolností by si neměly co říct, v posledních týdnech však podlehly přívalu konspiračních teoriích ohledně opakovaných pokusů o zavraždění Donalda Trumpa. A není se co divit, jen na sociální síti X příspěvky s touto tematikou nasbíraly na třicet milionů zhlédnutí.

Podle Camille byly oba atentáty předem připravené, aby Trumpovi pomohly v předvolebním boji.

V rozhovoru pro BBC uvedla, že v jejím případě nejde o zmanipulování sociálními sítěmi. Třináctého července seděla před televizí a sledovala přímý přenos z Trumpova mítinku v Pensylvánii.

Jakmile zazněly výstřely, měla jasno. „To je nahrané,“ prohlásila tehdy. Argumentuje až podezřele dokonalými pózami republikánského kandidáta na ikonických fotografiích. Na rozum jí rovněž nejde laxnost pracovníků tajných služeb.

Krátce po atentátu začala pátrat na sociální síti X. V zabřednutí do konspiračních a dezinformačních profilů jí pomohly i změny na této sociální síti v sekci „Pro vás“, která zohledňuje historii vyhledávání a uživateli nabízí velmi úzce zaměřený obsah. Camille po několika dnech konzumovala výhradně dezinformační materiály; na svou obhajobu říká, že dané profily u sebe měly verifikační symbol, který jim za malý poplatek dodává punc pravosti.

Alternativní výklad reality

Podobnou cestou si prošla i uživatelka Wild Mother. V reálném světě se jí kvůli jejím názorům posmívali, na internetu však našla tisíce podobně naladěných Američanů. Uhranul ji „alternativní výklad reality“, jak sama nazývá konspirační teorie. Zastává názor, že veřejnost uvěřila lžím například ohledně atentátu na Johna F. Kennedyho, teroristických útoků z 11. září 2001 či pandemie covidu.

Překvapivě podporuje i teorie, že útoky na Trumpa mohly být nahrané. „Je to jako kouzelnické představení, které jste sledovali v dětství. Jakmile to jednou prokouknete, příště už víte, o co jde,“ míní.

Obě ženy spojuje i to, jak jejich záliba v konspiracích ovlivnila jejich běžný život. „Ztěžuje mi to život? Ano. Stálo to za mým posledním rozvodem? Možná, že ano.“ popisuje Wild Mother. Camille je na tom podobně. „Kdykoli vyjdu z domu, cítím potenciální konflikt. Je to docela děsivé,“ uvedla.

Šíření dezinformací přitom v probíhajících volbách přiživují i sami prezidentští kandidáti a jejich týmy. Dobrým příkladem je Trumpův viceprezident J.D. Vance, který přiznal, že nevidí problém ve vymýšlení a šíření fiktivních příběhů, pokud tak upoutá pozornost na problémy s migrací v USA.