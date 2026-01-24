Řidič vjel autem do letištního terminálu v Detroitu. Něco je dole, křičel při zadržení

Řidič, jehož jméno úřady nezveřejnily, je ve vazbě.
Podle fotek a videí na sociálních sítích do odletové haly letiště Detroit Metropolitan Wayne County, které je nejvytíženějším letištěm v Michiganu, skleněnými dveřmi projel modrý sedan a zastavil se až u přepážek aerolinek Delta Air Lines.
Policie místo incidentu uzavřela a podle záběrů odvedla v poutech muže ve fotbalovém dresu.
Řidič při zadržení křičel, že „něco je dole“.
Mezinárodní letiště v Detroitu
