Řidič vjel autem do letištního terminálu v Detroitu. Něco je dole, křičel při zadržení

  9:08
Do terminálu mezinárodního letiště v Detroitu v americkém státě Michigan vjelo auto a nabouralo do přepážky. Hasiči na místě ošetřili šest lidí, příčinu havárie vyšetřuje policie.

Řidič, jehož jméno úřady nezveřejnily, je ve vazbě.

Podle fotek a videí na sociálních sítích do odletové haly letiště Detroit Metropolitan Wayne County, které je nejvytíženějším letištěm v Michiganu, skleněnými dveřmi projel modrý sedan a zastavil se až u přepážek aerolinek Delta Air Lines.

Blíží se k sobě a pak... Nové video dosud nejlépe ukazuje srážku ve Washingtonu

Policie místo incidentu uzavřela a podle záběrů odvedla v poutech muže ve fotbalovém dresu.

Řidič při zadržení křičel, že „něco je dole“.

Mezinárodní letiště v Detroitu

Mezinárodní letiště v Detroitu

Nejčtenější

Náraz odmrštil těla stovky metrů. „Divná“ nehoda ve Španělsku dál budí otázky

Záchranáři na místě nehody dvou vykolejených vlaků ve Španělsku (19. ledna 2026)

Španělští vyšetřovatelé pokračují v objasňování tragické srážky dvou vlaků na jihu země. Náraz byl tak silný, že některá těla byla nalezena ve vzdálenosti stovek metrů od místa srážky. Nehoda u...

Kim zavítal do zrenovovaných lázní. Mají být důkazem zlepšení života v zemi

Severokorejský vůdce Kim Čong-un navštívil zrekonstruovaný lázeňský areál...

Severokorejský vůdce Kim Čong-un pochválil rekonstrukci lázeňského areálu Onpho, který v minulosti ostře kritizoval. Podle státních médií má modernizovaný areál symbolizovat obrat k „lidově...

Dva mrtví a šest zraněných. Střelec si na úřadu v Chřibské vyřizoval osobní spory

Střelbou poškozené auto v Chřibské na Děčínsku, kde útočník střílel na obecním...

V Chřibské na Děčínsku jsou po střelbě na obecním úřadě mezi šesti zraněnými tři civilní občané a tři policisté, řekl ministr vnitra Lubomír Metnar. Zemřel muž a střelec. Útočník měl u sebe při činu...

Policisté zastavili pojízdný vrak s platnou technickou, na autě našli 21 závad

Policisté zastavili v Jindřichově Hradci auto, které na silnice nepatří. Na...

Auto, které se sotva drželo na silnici a připomínalo spíš vrak než provozuschopný vůz, zastavili policisté v Jindřichově Hradci. Při prohlídce ve stanici technické kontroly pracovníci zjistili celkem...

Regály prázdné jako za SSSR. Kamčatka čelí paralýze, Moskva vysílá na pomoc obra

Lidé jdou po zasněžené ulici ve městě Petropavlovsk-Kamčatskij na Dálném...

Rekordní sněhová bouře paralyzovala ruskou Kamčatku – odřízla celé čtvrti, ochromila záchranné složky a narušila dodávky potravin. Neudržované silnice komplikují dopravu i pomoc v nouzi a obyvatelé...

Babiš chce na Hrad společného kandidáta koalice. Lituje, že není většinový systém

Přímý přenos
Premiér a předseda ANO na volebním sněmu hnutí (24. ledna 2026)

„Bylo to hezký, byla to jízda,“ zahájil premiér a předseda ANO Andrej Babiš svůj projev na volebním sněmu vzpomínkou na volební triumf. Kolegové mu před tím jako překvapení pustili video ukazujícího...

24. ledna 2026  6:25,  aktualizováno  10:20

AI rozhodne, kdo bude úspěšný. Česko musí být lídrem, říká vládní zmocněnec

Vysíláme
Hostem pořadu Rozstřel je Lukáš Kačena, vládní zmocněnec pro umělou inteligenci.

Umělá inteligence podle vládního zmocněnce pro AI Lukáše Kačeny rozhodne o tom, které země budou v příštích letech úspěšné – a Česko prý nesmí zůstat na vedlejší koleji. V Rozstřelu mluvil i o tom,...

24. ledna 2026

Kormoráni každý den uloví ryby za 1,5 milionu eur, odehnat je mají fáborky

Kormorán velký

Rybáři je nemají dvakrát v lásce, jsou to velcí predátoři na rybnících. Kormoráni. Rostoucí populace představuje dokonce vážnou hrozbu pro původní druhy ryb v řekách. Vědci z Biologického centra...

24. ledna 2026  9:49

Ruské drony útočily na Kyjev a Charkov. Přes milion lidí v zemi je bez elektřiny

Ruské drony útočily na ukrajinské hlavní město Kyjev, jeden člověk zemřel. (24....

Ruské drony v sobotu brzy ráno zasáhly několik částí ukrajinské metropole Kyjev, útoky hlásil i Charkov. V pohotovosti byly jednotky protivzdušné obrany. Při útocích se zranilo nejméně 15 lidí, v...

24. ledna 2026  8:08,  aktualizováno  9:45

Češi nemají zájem o členství v Trumpově Radě míru, proti jsou i vládní voliči

Americký prezident Donald Trump v Davosu spolu s pozvanými státníky podepsal...

Více než polovina lidí v Česku si myslí, že by země neměla žádat o členství v Radě míru. Pozvánku by přijalo jen necelých 17 procent lidí. Proti jsou také voliči vládní koalice hnutí ANO, Motoristů a...

24. ledna 2026  9:27

Generace Z žije módou doby, kterou nezažila. Značky toho chytře využívají

Oblečení v obchodě značky Hollister v nákupním centru v americkém Austinu (17....

Zástupci generace Z narození od poloviny devadesátých let zhruba do roku 2010 se momentálně zhlížejí v trendech, které měla v oblibě i starší generace koncem 90. let a na počátku nového tisíciletí....

24. ledna 2026

Zdanění bohatých nevyšlo. Francie vybrala pouze čtvrtinu plánované sumy

Protest v Paříži za férové zdanění bohatých (28. září 2025)

Francie na nové mimořádné dani pro nejbohatší obyvatele vybrala jen přibližně čtvrtinu původně plánovaného výnosu. Zvláštní daň z příjmů vysokopříjmových lidí podle údajů ministerstva financí vynesla...

24. ledna 2026  8:58

USA vydaly novou obrannou strategii. Mění postoj k Číně, pro spojence má varování

Americká letadlová loď Gerald R. Ford v čele úderné skupiny amerického...

Nová obranná strategie Pentagonu výrazně mění priority americké bezpečnostní politiky. Dokument potvrzuje zaměření administrativy prezidenta Donalda Trumpa na dominanci na západní polokouli namísto...

24. ledna 2026  7:37

Američané zaútočili na loď pašeráků drog v Tichém oceánu, dva lidé zemřeli

Americká armáda zaútočila na loď podezřelou z pašování drog. Při útoku ve...

Americká armáda zaútočila na loď podezřelou z pašování drog. Při útoku ve východní části Tichého oceánu zemřeli dva lidé, pobřežní stráž pátrá po třetím člověku, který přežil. Na sociální síti X to...

24. ledna 2026  7:16

Hrábě na záda, smeták na vemínko. Kráva Veronika šokovala vědce tím, jak se umí drbat

Krávy dokážou vědomě používat nástroje, zjistili vědci

Veronika je výjimečná kráva žijící na rakouském venkově. Když se potřebuje poškrábat, sahá po klacku, hrábích a košťatech. Nejde přitom o náhodné chování. Systematicky si vybírá různé části jednoho...

24. ledna 2026

V Plzni vymysleli AI asistenta, chrání před závislostí na sociálních sítích

Jan Romportl je spoluzakladatelem startupu Elin.ai.

Chránit teenagery a mladé dospělé před tím, aby byli zneužíváni sociálními sítěmi, a zachovat jejich psychické zdraví. To je cílem plzeňského startupu Elin.ai. Subjekt, který se dostal do užšího...

24. ledna 2026  4:41

