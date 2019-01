Na Nový rok se po světě narodilo přes 395 tisíc dětí, první na Fidži

Celosvětově se odhaduje, že více než polovina novoročních dětí přišla na svět v osmi zemích: Indii, Číně, Nigérii, Pákistánu, Indonésii, USA, Demokratické republice Kongo a Bangladéši.

Co se světových měst týče, například v New Yorku se narodilo 317 dětí, v Madridu 166. Peking přivítal 605 novorozenců, Tokio 310 a třeba v australském Sydney přišlo na svět 168 dětí.

V České republice se na Nový rok podle kvalifikovaného odhadu UNICEF narodilo 291 dětí, uvedla mluvčí organizace Lucie Pojarová.

„Tyto děti mohou očekávat, že se dožijí roku 2098. Rodiny v Česku tak 1. ledna uvítaly spoustu Janů, Jakubů, Adamů, Elišek, Aniček a Sofií. To jsou podle Českého statistického úřadu nejoblíbenější česká jména,“ dodala.

UNICEF chce v letošním roce výrazně upozornit na dětskou úmrtnost v oblastech s nedostatečnou zdravotní péčí. Uplyne totiž 30 let od přijetí Úmluvy o právech dítěte. Státy se zavázaly mimo jiné k tomu, že přijmou opatření k záchraně života každého dítěte poskytnutím kvalitní zdravotní péče.

“Pojďme v novém roce usilovat o dosažení každého práva každého dítěte, počínaje právem na přežití,” řekla Charlotte Petriová Gornitzkaová, zástupkyně výkonného ředitele UNICEF. “Můžeme zachránit miliony dětí, pokud poskytneme vzdělání a vybavení místním zdravotníkům, aby se každé miminko narodilo do bezpečných rukou”.

Během oněch tří desetiletí zaznamenal svět ve snižování dětské úmrtnosti pokrok. Počet dětí, které zemřely před pátým rokem věku, se snížil o více než polovinu. Netýká se to však novorozenců. Děti, které umírají v prvním měsíci života, tvoří 47 procent všech úmrtí mezi dětmi do pěti let.