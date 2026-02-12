VIDEO: Plovoucí skládka. Smaragdovou řeku v Bosně opět hyzdí tuny odpadků

„Odpad pochází z nelegálních skládek umístěných na březích řeky v sousedních obcích,“ popsal pro agenturu AP Dejan Furtula, aktivista z organizace Eko Centar z města Višegrad.
„Každý rok, když stoupne hladina vody a jsou silné deště a sněžení, řeka Drina se zvedne a nese s sebou veškerý tento odpad a přiváží ho k nám,“ vysvětlil aktivista, zatímco pomocí bagru sbíral odpadky.
Stavební stroje pracují nepřetržitě, aby plastové lahve, plechovky, rezavé sudy, kusy dřeva či nábytku z řeky odstranily.
„Je to jasný příklad nedostatku politické vůle a nečinnosti všech relevantních institucí,“ domnívá se Furtula a mluví o ekologické katastrofě.
„Drina je bohatá na ryby a dokážete si představit, jaké toxiny se tu uvolňují, je tam prakticky všechno,“ dodal.
Řeka Drina protéká Černou Horou, Srbskem a Bosnou a Hercegovinou. Vodní elektrárna Višegrad před dvěma desítkami let postavila provizorní bariéru ze starých olejových sudů, aby chránila přehradu před plovoucími odpadky.
„Jedná se o mezinárodní, nebo spíše meziobecní problém – začíná v Černé Hoře a přes Srbsko zasahuje až do Bosny a Hercegoviny,“ řekl Furtula.
Jak podotkla agentura AP, Bosna a další země západního Balkánu, které se stále zotavují z válek a hospodářských otřesů 90. let, udělaly pro řešení environmentálních problémů jen málo. Částečně kvůli nedostatku finančních prostředků.
Vlády jsou podle AP pod tlakem, aby zvýšily environmentální standardy. To i přes nutnost investic v řádu miliard eur, pokud se země z regionu tvořeného Bosnou, Černou Horou, Srbskem, Severní Makedonií, Kosovem a Albánií chtějí připojit k Evropské unii.