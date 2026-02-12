VIDEO: Plovoucí skládka. Smaragdovou řeku v Bosně opět hyzdí tuny odpadků

Silné deště a tající sníh zaplavily řeku Drinu na jihovýchodě Bosny a Hercegoviny tunami odpadků. Plastové lahve, plechovky či sudy se naplavily k břehu řeky a vytvořily rozsáhlou plovoucí skládku. Co se jeví jako scéna z filmu o ekologické katastrofě, se přitom podle místních aktivistů děje každý rok.

„Odpad pochází z nelegálních skládek umístěných na březích řeky v sousedních obcích,“ popsal pro agenturu AP Dejan Furtula, aktivista z organizace Eko Centar z města Višegrad.

Pohled na řeku Drinu, která čelí vážné ekologické katastrofě poté, co se v blízkosti přehrady ve Višegradu v Bosně a Hercegovině vytvořila plovoucí skládka z velkého množství odpadu. (10. února 2026)
„Každý rok, když stoupne hladina vody a jsou silné deště a sněžení, řeka Drina se zvedne a nese s sebou veškerý tento odpad a přiváží ho k nám,“ vysvětlil aktivista, zatímco pomocí bagru sbíral odpadky.

Stavební stroje pracují nepřetržitě, aby plastové lahve, plechovky, rezavé sudy, kusy dřeva či nábytku z řeky odstranily.

„Je to jasný příklad nedostatku politické vůle a nečinnosti všech relevantních institucí,“ domnívá se Furtula a mluví o ekologické katastrofě.

Tak se žije v Trojúhelníku smrti. Camorra zamořila obec u Neapole odpadem

„Drina je bohatá na ryby a dokážete si představit, jaké toxiny se tu uvolňují, je tam prakticky všechno,“ dodal.

Řeka Drina protéká Černou Horou, Srbskem a Bosnou a Hercegovinou. Vodní elektrárna Višegrad před dvěma desítkami let postavila provizorní bariéru ze starých olejových sudů, aby chránila přehradu před plovoucími odpadky.

„Jedná se o mezinárodní, nebo spíše meziobecní problém – začíná v Černé Hoře a přes Srbsko zasahuje až do Bosny a Hercegoviny,“ řekl Furtula.

Perla Jadranu má vadu na kráse. Dubrovník zaplavily odpadky z Albánie

Jak podotkla agentura AP, Bosna a další země západního Balkánu, které se stále zotavují z válek a hospodářských otřesů 90. let, udělaly pro řešení environmentálních problémů jen málo. Částečně kvůli nedostatku finančních prostředků.

Vlády jsou podle AP pod tlakem, aby zvýšily environmentální standardy. To i přes nutnost investic v řádu miliard eur, pokud se země z regionu tvořeného Bosnou, Černou Horou, Srbskem, Severní Makedonií, Kosovem a Albánií chtějí připojit k Evropské unii.

