Tragický sesuv obří skládky. U Jakarty se zhroutila část obávané hory z odpadků

Autor: ,
  12:12
Nejméně pět lidí tragicky zahynulo poblíž indonéské metropole Jakarta, když se po nedělním prudkém dešti uvolnila část obří skládky odpadků Bantargebang. Po dalších nezvěstných lidech pátrají tamní záchranné složky.
Nejméně pět lidí zemřelo po uvolnění části obří skládky Bantargebang poblíž...

Nejméně pět lidí zemřelo po uvolnění části obří skládky Bantargebang poblíž Jakarty. (9. března 2026) | foto: Profimedia.cz

Nejméně pět lidí zemřelo po uvolnění části obří skládky Bantargebang poblíž...
Nejméně pět lidí zemřelo po uvolnění části obří skládky Bantargebang poblíž...
Nejméně pět lidí zemřelo po uvolnění části obří skládky Bantargebang poblíž...
Nejméně pět lidí zemřelo po uvolnění části obří skládky Bantargebang poblíž...
12 fotografií

Podle šéfky indonéské pátrací a záchranné služby Desiany Bahariové jsou mezi mrtvými dva řidiči popelářských vozů a dva pouliční prodejci občerstvení. Podrobnosti o páté oběti nesdělila. Nejméně třem lidem se na místě sesuvu podařilo uniknout, dodala.

„Nevylučujeme, že obětí bude více. Stále shromažďujeme údaje o tom, kolik vozů a lidí zůstalo uvězněno za odpadem,“ uvedla.

Mluvčí národního krizového úřadu přitom varoval, že možné deště v dalších dnech mohou dále uvolňovat nahromaděné odpady a ohrozit i členy záchranných týmů. Proto je podle něho bezpodmínečně nutné dodržovat při pátrání bezpečnostní pravidla.

Indonésie přesouvá hlavní město, Jakarta však není na odpis. Staví megapoli zítřka

Nedělní tragédie znovu upřela pozornost na největší indonéskou skládku odpadků, která přijímá většinu odpadů z domácností širšího okolí hlavního města a je přetížena. Kvůli tomu v minulosti zazněla řada varování a hovořilo se o změně systému ukládání odpadů.

Bantargebang

Bantargebang

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)
Témata: Odpadky, Jakarta, sesuv, Odpad

Íránistka: Ajatolláh Chameneí měl „krev Mohameda“, režim může ještě přitvrdit

Nejčtenější

Prostitutky v Dubaji mají díky uvázlým cizincům žně, večer s nimi vyjde draho

Dubaj se stala centrem prostituce v Perském zálivu.

Zatímco mnohé Čechy uvěznily v Dubaji salvy íránských raket, ruské prostitutky si nemohou stěžovat. V paralyzované metropoli Perského zálivu musejí obsloužit nejen zástupy asijských a arabských...

Pražská vila režiséra Juraje Jakubiska je na prodej. Stojí necelých 30 milionů

Vila Juraje Jakubiska je na prodej za téměř 30 milionů korun. (4. března 2026)

Třípatrový dům v pražských Hodkovičkách, kde dlouhá léta žil slovenský režisér Juraj Jakubisko, je na prodej. Vila s výhledem na Prahu a lesem „za zády“ nabízí rozsáhlý obytný prostor, bazén i...

Zasažená Dubaj, zkáza v Teheránu. Válku na Blízkém východě zachytily satelity

Satelitní snímek přístavu Džebel Ali v Dubaji poté, co jedno z kotvišť...

Satelitní fotografie nabízejí pohled na rozsah škod, které o víkendu způsobily americko-izraelské údery na vojenská zařízení v Íránu i odvetné útoky na Izrael a země Perského zálivu, kde sídlí...

Blízký východ prožil řadu útoků, rakety mířily i na Kypr. Trump pohrozil odvetou

Kouř stoupá k nebi po izraelském vojenském útoku na velitelství íránských sil...

Izraelská armáda v neděli pomocí raket zasáhla střed Teheránu. Také Írán útočil na cíle v Izraeli a státech Perského zálivu. Výbuchy se ozvaly v Dauhá, Manámě nebo Dubaji. Izrael ohlásil už devět...

První dáma Pavlová sdílela společné fotky s prezidentem z lyžovačky v Alpách

První dáma a prezident republiky na prodlouženém víkendu v rakouských Alpách....

První dáma Eva Pavlová sdílela na svých sociálních sítích z prodlouženého víkendu v rakouských v Alpách, kam vyrazila se svým manželem a partou přátel.

Před a po. Satelitní snímky ukazují Írán po týdnu destrukce

O co všechno již Írán v současné válce s USA a Izraelem přišel, zachycují...

O co všechno již Írán v současné válce s USA a Izraelem přišel, zachycují srovnávací satelitní snímky. Poškozena je zejména tamní vojenská infrastruktura, například vchody do tunelů v raketovém...

9. března 2026  12:43

Kdo přijde po Moravcovi? Nedělní vysílání platí, hledá se moderátor

Diskusní pořad Otázky Václava Moravce. Zleva bývalá předsedkyně Sněmovny...

Česká televize (ČT) se snaží co nejrychleji vymyslet, v jaké podobě bude pokračovat diskuzní pořad Otázky Václava Moravce. S řešením se snaží přijít nejlépe v řádu hodin, protože pořad je už na...

9. března 2026  12:30

Ikonický Ikarus je zpět v MHD, nástupce legendární „čabajky“ zatím vozí beton

Ikarus na testování v Českých Budějovicích. Na snímku u kostela ve Starých...

Asi každý pamětník českobudějovické MHD si ještě vzpomene, když ulicemi jezdily legendární Ikarusy. Tato svým vzhledem tak typická vozidla brázdila ulice města do roku 1999. Teď po letech zkouší...

9. března 2026  12:27

Evropa se stala největším dovozcem zbraní, vede Ukrajina, uvádí institut

Testování amerických balistických raket ATACMS v Jižní Koreji (21. června 2023)

Evropa za posledních pět let zvýšila dovoz zbraní o 210 procent a stala se tak největším dovozním regionem na světě. Přispěl k tomu hlavně konflikt na Ukrajině, který z této východoevropské země...

9. března 2026  12:22

Kupka ukázal novou stínovou vládu ODS. Navrhl snížení spotřební daně na paliva

Předseda ODS Martin Kupka představil priority stínové vlády a členy týmu. (9....

Předseda občanských demokratů Martin Kupka, který v lednu vystřídal v čele strany po dvanácti letech bývalého premiéra Petra Fialu, ukázal svoji stínovou vládu, která také představila své priority....

9. března 2026  6:05,  aktualizováno  12:20

Někdy těžko usínám a schází mi být sám sebou, odhaluje prezident v ročence

Kancelář prezidenta republiky při příležitosti třetího výročí inaugurace...

Pražský hrad vydal u příležitosti třetího dokončeného roku Petra Pavla v úřadu prezidenta speciální ročenku. Hlava státu se v ní ohlíží za svým působením v uplynulých dvanácti měsících jak na domácí,...

9. března 2026  12:19

„Neobhajitelné.“ Moravcův odchod rozdělil tváře České televize

Moderátor Václav Moravec hovoří při oslavě svátku 17. listopadu na tradičním...

Odchod moderátora nedělní politické diskuse Václava Moravce vyvolal názorový rozkol uvnitř České televize. Část jeho kolegů mu děkuje za práci a kritizuje, že televize jeho dlouholeté působení jasně...

9. března 2026  12:15

Tragický sesuv obří skládky. U Jakarty se zhroutila část obávané hory z odpadků

Nejméně pět lidí zemřelo po uvolnění části obří skládky Bantargebang poblíž...

Nejméně pět lidí tragicky zahynulo poblíž indonéské metropole Jakarta, když se po nedělním prudkém dešti uvolnila část obří skládky odpadků Bantargebang. Po dalších nezvěstných lidech pátrají tamní...

9. března 2026  12:12

Zbrojovka, Vlněna, Malá Amerika... Jak se proměnily brněnské brownfieldy

Rozsáhlá továrna Zbrojovky v brněnských Zábrdovicích proslula výrobou zbraní,...

Slavná minulost, často ponurá současnost, světlá budoucnost. Tato charakteristika spojuje brněnské brownfieldy, tedy opuštěné plochy, které už neplní původní účel a čekají na nové využití. Redakce...

9. března 2026  11:59

Důchodový věk na 65 letech zastropuje vláda později, teď chce řešit valorizace

Přímý přenos
Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka přichází na jednání vlády (2....

Důchodový věk na 65 letech nezastropuje vláda již od příštího roku, ale až v další vlně penzijních změn společně s úpravou důchodů náročných profesí, řekl ministr práce a sociálních věcí Aleš...

9. března 2026  5:52,  aktualizováno  11:40

Hormonální rovnováha po 40? Existuje přírodní cesta, jak se cítit lépe
Hormonální rovnováha po 40? Existuje přírodní cesta, jak se cítit lépe

Únava, výkyvy nálad, problémy se spánkem nebo náhlé pocení. Po čtyřicítce se hormonální změny hlásí o slovo častěji, než si myslíme. Existuje ale...

Do první třídy současně ve dvou zemích. Soud řešil hraniční případ střídavé péče o dítě

Ústavní soud

Ústavní soud řešil neobvyklý případ dívky, která kvůli sporům rozvedených rodičů, z nichž každý žije na jiné straně česko-slovenské hranice, bude navštěvovat první třídu ve dvou státech současně....

9. března 2026  11:33

Trest za vyplácení mimořádných stipendií. Bývalý děkan dostal podmínku a pokutu

Exděkan Fakulty zdravotnických studií ZČU v Plzni Lukáš Štich u soudu kvůli...

S podmíněným a peněžitým trestem odešel od plzeňského okresního soudu bývalý děkan Fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni Lukáš Štich, souzený za porušení povinnosti při správě...

9. března 2026  11:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.