Podle šéfky indonéské pátrací a záchranné služby Desiany Bahariové jsou mezi mrtvými dva řidiči popelářských vozů a dva pouliční prodejci občerstvení. Podrobnosti o páté oběti nesdělila. Nejméně třem lidem se na místě sesuvu podařilo uniknout, dodala.
„Nevylučujeme, že obětí bude více. Stále shromažďujeme údaje o tom, kolik vozů a lidí zůstalo uvězněno za odpadem,“ uvedla.
Mluvčí národního krizového úřadu přitom varoval, že možné deště v dalších dnech mohou dále uvolňovat nahromaděné odpady a ohrozit i členy záchranných týmů. Proto je podle něho bezpodmínečně nutné dodržovat při pátrání bezpečnostní pravidla.
Nedělní tragédie znovu upřela pozornost na největší indonéskou skládku odpadků, která přijímá většinu odpadů z domácností širšího okolí hlavního města a je přetížena. Kvůli tomu v minulosti zazněla řada varování a hovořilo se o změně systému ukládání odpadů.
Bantargebang
