Desítky obětí, zřícené domy. Filipíny zasáhlo zemětřesení o síle 6,9

Autor: ,
  6:35
Kvůli úternímu zemětřesení na Filipínách zemřelo až 60 lidí. Situace na místě je velmi proměnlivá. Nejvíce zasažená je provincie Cebu ve střední části země. Podle prvních odhadů otřes o síle 6,9 způsobil zřícení řady budov. Nebezpečí vzniku tsunami podle centra pro pozorování přívalových vln v Tichém oceánu nehrozí.
Zemětřesení poškodilo svatyni Santa Rosa v Cebu City na Filipínách. (30. září...

Zemětřesení poškodilo svatyni Santa Rosa v Cebu City na Filipínách. (30. září 2025) | foto: Vince Sylvan A. ToringAP

Děti se dívají ve městě Bogo v provincii Cebu na Filipínách na následky...
Zemětřesení poškodilo svatyni Santa Rosa v Cebu City na Filipínách. (30. září...
Záchranáři stojí před poškozenou budovou po zemětřesení v Daanbantayan v...
Pacienti čekají před provinční nemocnicí v Bogo City poté, co město zasáhlo...
11 fotografií

Zástupce vedoucího vládního úřadu civilní ochrany Rafaelito Alejandro sdělil, že úřad dostal zprávy o úmrtí až 60 lidí. „Dostáváme další údaje o obětech, takže celá záležitost je velmi proměnlivá,“ řekl.

Krátce před jeho vyjádřením agentury informovaly, že zemřelo nejméně 31 lidí. Podle AP 14 mrtvých připadá na město Bogo, kde žije na 90 tisíc lidí, 12 na město Medellin a pět na další město San Remigio. „Je obtížné se pohybovat v oblasti, protože tu hrozí nebezpečí,“ řekl představitel záchranné služby Glenn Ursal.

Filipíny zasáhl další tajfun, deset lidí zemřelo a 433 tisíc dalších se evakuovalo

„Kvůli vysokému počtu pacientů s vážnými zraněními se zdravotnický personál o některé z nich stará venku u nemocnice,“ uvedla guvernérka provincie Pamela Baricuatrová.

Otřes způsobil i výpadky proudu či problémy v dopravě kvůli zablokovaným cestám. Ve městě Bogo, které se nachází zhruba 20 kilometrů od epicentra zemětřesení, se zřítilo mnoho domů.

Vlny vyšší než pouliční lampy. Tajfun Ragasa vyhnal z domovů dva miliony Číňanů

Na Filipínách je seizmická aktivita častá, kvůli poloze souostroví v takzvaném ohnivém kruhu, což je pás kolem zlomových linií v Tichém oceánu s častým výskytem zemětřesení a sopečných erupcí.

Střední Filipíny se stále zotavují z tajfunu, který je zasáhl v pátek a zanechal po sobě nejméně 27 mrtvých.

I vojáci na frontě mají Trumpa za naivního, říká reportér po návratu z Ukrajiny

Namířený prst a kroucení hlavou. Kamera zachytila výměnu názorů mezi Trumpovými

Záběry pořízené tento týden zřejmě zachytily rozepři amerického prezidenta Donalda Trumpa a první dámy Melanie Trumpové ve vrtulníku Marine One. Šéf Bílého domu po návratu do Washingtonu na jeho...

Turbokruháč v Plzni je změtí semaforů a cedulí, kroutí lidé hlavou. Ale i vtipkují

Přestavěná okružní křižovatka na Borských polích v Plzni ještě nezačala sloužit řidičům a už někteří mají obavu, jak se ve změti semaforů a cedulí vyznají a co si počnou, když se náhodou zařadí do...

Zeman slavil narozeniny, dostal knihu o Hitlerovi. Jako dar si přeje výměnu vlády

Bývalý prezident Miloš Zeman v neděli oslavil své 81. narozeniny. Stejně jako minulý rok se oslava konala na zámku v Hluboké nad Vltavou. Akce proběhla ve skromnějším duchu než ta poslední. Zemanovi...

Maláčová se v debatě objevila bez paruky, poprvé od oznámení boje s rakovinou

Bývalá ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová se v neděli poprvé objevila v televizi bez paruky, a to v debatě lídrů stran na televizi CNN Prima News. V květnu oznámila, že se léčí již...

Šimkovičová letenkou za 360 tisíc naštvala Slováky a rozhádala Pellegriniho s Dankem

Slovenská ministryně kultury Martina Šimkovičová letěla do USA i se svou mluvčí byznys třídou za více než 15 tisíc eur. Téma utrácení, jež v době konsolidace pobouřilo Slováky, se v úterý přeneslo i...

