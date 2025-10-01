Zástupce vedoucího vládního úřadu civilní ochrany Rafaelito Alejandro sdělil, že úřad dostal zprávy o úmrtí až 60 lidí. „Dostáváme další údaje o obětech, takže celá záležitost je velmi proměnlivá,“ řekl.
Krátce před jeho vyjádřením agentury informovaly, že zemřelo nejméně 31 lidí. Podle AP 14 mrtvých připadá na město Bogo, kde žije na 90 tisíc lidí, 12 na město Medellin a pět na další město San Remigio. „Je obtížné se pohybovat v oblasti, protože tu hrozí nebezpečí,“ řekl představitel záchranné služby Glenn Ursal.
„Kvůli vysokému počtu pacientů s vážnými zraněními se zdravotnický personál o některé z nich stará venku u nemocnice,“ uvedla guvernérka provincie Pamela Baricuatrová.
Otřes způsobil i výpadky proudu či problémy v dopravě kvůli zablokovaným cestám. Ve městě Bogo, které se nachází zhruba 20 kilometrů od epicentra zemětřesení, se zřítilo mnoho domů.
Na Filipínách je seizmická aktivita častá, kvůli poloze souostroví v takzvaném ohnivém kruhu, což je pás kolem zlomových linií v Tichém oceánu s častým výskytem zemětřesení a sopečných erupcí.
Střední Filipíny se stále zotavují z tajfunu, který je zasáhl v pátek a zanechal po sobě nejméně 27 mrtvých.