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Brutální nájmy a vyhození stařenky z bytu. Obří vztek zaplavil ulice španělských měst

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  17:48
Protest proti vysokým nájmům a nedostatku dostupného bydlení. Lidé drží...

Protest proti vysokým nájmům a nedostatku dostupného bydlení. Lidé drží transparent s nápisem „směrem ke generální stávce“. (3. října 2026) | foto: Reuters

Lidé v Madridu protestují proti vysokým nájmům a nedostatku dostupného bydlení....
Lidé v Madridu protestují proti vysokým nájmům a nedostatku dostupného bydlení....
Lidé v Madridu protestují proti vysokým nájmům a nedostatku dostupného bydlení....
Desetitisíce lidí vyšly do ulic španělských měst na protest proti vysokým...
17 fotografií
Desetitisíce lidí vyšly v sobotu do ulic španělských měst na protest proti vysokým nájmům a nedostatku dostupného bydlení. Demonstrace se konají den poté, co parlament odmítl dvě vládní opatření na posílení ochrany nájemníků.

Protesty propukly po zářijovém vystěhování 87leté ženy z jejího madridského bytu a pokračují navzdory tomu, že se žena později do bytu mohla vrátit. Informovala o tom agentura AFP a stanice BBC.

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Na sobotu bylo naplánováno zhruba 50 demonstrací ve městech včetně Madridu, Valencie a Barcelony. V Madridu protestující už téměř týden táboří na náměstí Puerta del Sol, odkud se v sobotu plánují vydat směrem k náměstí Kybeléjině náměstí (plaza de Cibeles).

Podle policie se v metropoli shromáždilo na 70 tisíc lidí, organizátoři uvádějí až půl milionu. Ve Valencii se část demonstrantů dostala do střetu s policií. Někteří odstranili zábrany a házeli na policisty předměty, policie podle španělských médií reagovala použitím gumových projektilů.

„V ulicích je patrný obrovský vztek,“ řekl mluvčí valencijského svazu nájemníků. Nájemnická organizace v Madridu po pátečním hlasování uvedla, že odmítnutí vládních návrhů bytovou krizi ještě zhoršuje, a vyzvala ke generální stávce.

Protest proti vysokým nájmům a nedostatku dostupného bydlení. Lidé drží transparent s nápisem „směrem ke generální stávce“. (3. října 2026)
Lidé v Madridu protestují proti vysokým nájmům a nedostatku dostupného bydlení. (3. října 2026)
Lidé v Madridu protestují proti vysokým nájmům a nedostatku dostupného bydlení. (3. října 2026)
Lidé v Madridu protestují proti vysokým nájmům a nedostatku dostupného bydlení. (3. října 2026)
17 fotografií

První návrh počítal mimo jiné s pozastavením vystěhovávání zranitelných nájemníků do roku 2030, vyšším zdaněním turistických bytů a omezením nákupů nemovitostí takzvanými supími fondy. Druhý měl zavést automatické prodlužování nájemních smluv o dva roky. Poslanci oba návrhy v pátek odmítli.

Opatření vláda premiéra Pedra Sáncheze připravila v reakci na protesty, které vyvolalo vystěhování 87leté Maricarmen Abascalové z jejího bytu v Madridu. Žena v něm žila zhruba 70 let. Vlastník bytu se po silné veřejné kritice dohodl na jejím návratu za nízké nájemné, protesty ale pokračují.

Organizace nájemníků požadují především dostupnější nájemné, větší ochranu před vystěhováním a omezení nákupů bytů investičními fondy, kterým kritici říkají supí fondy. Nájemné se ve Španělsku za posledních deset let téměř zdvojnásobilo a ceny nabízených domů vzrostly zhruba o 90 procent.

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