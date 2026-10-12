10:1. Odhad ruských ztrát podle NATO je tvrdší než podle Kyjeva

Podle zdroje NATO, kterého cituje agentura Bloomberg , je výsledkem takovýchto ztrát to, že se ruská armáda snaží dosáhnout úspěchu v ofenzívě na Ukrajině tím, že bezhlavě vrhá jednotky do „zón zásahu“ – plných bezpilotních letounů, min, dělostřelectva a dalších obranných prostředků.
Ukrajinské síly za stejné období přišly o zhruba pět tisíc lidí, zdůraznil tentýž zdroj, který si nepřál být jmenován.
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Zástupce vedoucího ukrajinské prezidentské kanceláře Pavlo Palis v červenci, uvedl, že na bojišti bylo zabito nebo zraněno 43 tisíc Rusů. Podle Kyjeva si ukrajinské síly vedou poměrně dobře: nynější pozemní ofenzíva jim umožnila dobýt zpět více než 125 kilometrů čtverečních území.
Ukrajina ani Rusko svoje vlastní ztráty nezveřejňují.
Podle Bloombergu se odhaduje, že letošní ruské výdaje na obranu dosahují 17 bilionů rublů, což je asi o 40 procent více, než byl původní plán, který vláda oznámila koncem roku 2025. Celkové výdaje ruského státu za rok činí kolem 44 bilionů rublů.
Mezinárodní vojenští analytici a specializované think-tanky, jako je například americký Institute for the Study of War (ISW)), hodnotí efektivitu ruských útoků lidskými vlnami jako strategicky neudržitelnou, extrémně nákladnou, ale lokálně účinnou k opotřebování ukrajinské obrany.