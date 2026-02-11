Deset mrtvých po střelbě ve škole na západě Kanady. Zemřela i útočnice

Šest lidí bylo nalezeno mrtvých uvnitř střední školy v obci Tumbler Ridge. Dva oběti byly letecky převezeny do nemocnice s vážnými nebo život ohrožujícími zraněními. Jedna osoba zemřela cestou do nemocnice.
Místní zdravotní středisko podle policie ošetřuje 25 zraněných. Dva z nich jsou v ohrožení života.
Dvě další oběti byly podle policie v souvislosti se střelbou nalezeny v nedalekém bydlišti.
Podezřelý byl nalezen mrtvý s poraněním, které si pravděpodobně přivodil sám, informovala policie. Později uvedla, že útočila žena. Jméno nezveřejnila s tím, že motiv útočnice zůstává nejasný.
„Nejsme v pozici, abychom pochopili, proč k této tragédii došlo či co ji mohlo způsobit,“ řekl zástupce místní policie Ken Floyd. Dodal, že policie vyšetřuje, jakou spojitost mají oběti se střelcem.
Policie v incidentu nepředpokládá další podezřelé a veřejnosti podle ní nebezpečí už nehrozí.
Kanadský premiér Mark Carney odložil po střelbě v Tumbler Ridge cestu na Mnichovskou bezpečnostní konferenci, uvedl jeho úřad.
„Připojuji se ke Kanaďanům ve smutku s těmi, jejichž životy se dnes nenávratně změnily, a ve vděku za odvahu a obětavost zasahujících, kteří riskovali své životy, aby ochránili své spoluobčany,“ napsal Carney na síti X.
Tumbler Ridge je odlehlá obec s přibližně 2400 obyvateli, která leží na úpatí Skalistých hor zhruba 670 kilometrů severně od Vancouveru.
Hromadné střelby na školách jsou v Kanadě vzácné, poznamenala agentura AP. Také agentura Reuters napsala, že jeden z nejtragičtějších takových případů v moderní historii země přináší do Kanady typ hromadné střelby, která je mnohem běžnější v sousedních Spojených státech. Událost označila za nezvyklou také proto, že drtivou většinu masových střeleb v Severní Americe mívají na svědomí muži.
Agentura AFP nicméně připomněla, že jde už o druhou hromadnou vraždu v Britské Kolumbii za necelý rok. Loni v dubnu 2025 zabil ve Vancouveru 11 lidí muž, který najel nákladním autem do davu lidí při pouličních oslavách filipínského kulturního festivalu.