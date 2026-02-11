Deset mrtvých po střelbě ve škole na západě Kanady. Zemřela i útočnice

  6:41aktualizováno  6:59
Deset lidí včetně střelce zahynulo při střelbě v odlehlé obci v provincii Britská Kolumbie na západě Kanady. Desítky dalších utrpěly zranění. Policie později informovala, že útočníkem byla žena. Její motiv ale zůstává nejasný.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: AP

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
5 fotografií

Šest lidí bylo nalezeno mrtvých uvnitř střední školy v obci Tumbler Ridge. Dva oběti byly letecky převezeny do nemocnice s vážnými nebo život ohrožujícími zraněními. Jedna osoba zemřela cestou do nemocnice.

Místní zdravotní středisko podle policie ošetřuje 25 zraněných. Dva z nich jsou v ohrožení života.

Dvě další oběti byly podle policie v souvislosti se střelbou nalezeny v nedalekém bydlišti.

Podezřelý byl nalezen mrtvý s poraněním, které si pravděpodobně přivodil sám, informovala policie. Později uvedla, že útočila žena. Jméno nezveřejnila s tím, že motiv útočnice zůstává nejasný.

Vrah spustil palbu při mši v katolické škole. Zemřely dvě děti, další jsou zraněné

„Nejsme v pozici, abychom pochopili, proč k této tragédii došlo či co ji mohlo způsobit,“ řekl zástupce místní policie Ken Floyd. Dodal, že policie vyšetřuje, jakou spojitost mají oběti se střelcem.

Policie v incidentu nepředpokládá další podezřelé a veřejnosti podle ní nebezpečí už nehrozí.

Kanadský premiér Mark Carney odložil po střelbě v Tumbler Ridge cestu na Mnichovskou bezpečnostní konferenci, uvedl jeho úřad.

„Připojuji se ke Kanaďanům ve smutku s těmi, jejichž životy se dnes nenávratně změnily, a ve vděku za odvahu a obětavost zasahujících, kteří riskovali své životy, aby ochránili své spoluobčany,“ napsal Carney na síti X.

Tumbler Ridge je odlehlá obec s přibližně 2400 obyvateli, která leží na úpatí Skalistých hor zhruba 670 kilometrů severně od Vancouveru.

Hromadné střelby na školách jsou v Kanadě vzácné, poznamenala agentura AP. Také agentura Reuters napsala, že jeden z nejtragičtějších takových případů v moderní historii země přináší do Kanady typ hromadné střelby, která je mnohem běžnější v sousedních Spojených státech. Událost označila za nezvyklou také proto, že drtivou většinu masových střeleb v Severní Americe mívají na svědomí muži.

Agentura AFP nicméně připomněla, že jde už o druhou hromadnou vraždu v Britské Kolumbii za necelý rok. Loni v dubnu 2025 zabil ve Vancouveru 11 lidí muž, který najel nákladním autem do davu lidí při pouličních oslavách filipínského kulturního festivalu.

Putinova ekonomika krvácí. Ukrajina je na tom lépe než Rusko, říká Ivan Mikloš

