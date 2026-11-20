Podle obvinění se incident odehrál 11. prosince 2018 při natáčení filmu režiséra Guillauma Niclouxe. Ten rovněž čelí obvinění, a to ze spoluúčasti na znásilnění a sexuálním napadení.
Herečka, jejíž jméno agentura AFP nezveřejnila, v trestním oznámení uvedla, že ji skupina mužů znásilnila a sexuálně napadla při natáčení jedné ze scén v hotelu v Normandii.
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Depardieua stáhli z propagace jeho nového filmu, důvodem jsou obvinění
Depardieu ženu podle trestního oznámení proti její vůli násilně a bez varování penetroval prsty, zatímco Houellebecq jí bránil v pohybu.
Herečka, které tehdy bylo 32 let, uvedla, že Depardieua dvakrát prudce odstrčila nohou, on však pokračoval, znovu do ní zasunul prst a pohyboval jím. Houellebecqa rovněž obviňuje z toho, že na ní proti její vůli vykonával orální sex, zatímco kamery natáčely.
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Herec Gérard Depardieu dostal za sexuální napadení dvou žen podmínku
Sedmasedmdesátiletý Depardieu v pondělí v jiném případu stáhl své odvolání proti rozsudku z roku 2025, kterým byl uznán vinným ze sexuálního napadení.
Přijal tak svou vinu a omluvil se svým obětem. Původní rozsudek, který mu uložil podmíněný trest odnětí svobody v délce 18 měsíců za napadení kostymérky a asistentky režie při natáčení filmu Les volets verts (Zelené okenice), se tak stal pravomocným.
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Mluvil o vystřílení mešit. Houellebecqovi hrozí za „podněcování k nenávisti“ vězení
Příští týden se herec dozví, zda bude souzen kvůli obvinění ze znásilnění další herečky, Charlotte Arnouldové. Soudce nařídil soudní řízení, Depardieu však obvinění odmítl a odvolal se.
Sedmdesátiletý Houellebecq, jeden z nejvíce překládaných francouzských autorů, je rovněž vyšetřován kvůli obvinění z podněcování diskriminace ve Francii kvůli svým výrokům o muslimech z roku 2022.