Denver jako první v USA zmírní postihy za požívání halucinogenních hub

Pro změnu hlasovalo 50,6 procenta obyvatel. Ačkoliv zůstává pěstování hub a jejich užívání oficiálně stále nezákonné, podle nového nařízení by policie měla výrazně omezit sledování takových případů a jejich řešení by měla považovat za svou nejnižší prioritu.

Stejně tak by mělo být vynakládáno mnohem méně finančních prostředků na ukládání trestů za požívání hub pro osobní potřebu obyvateli staršími 21 let.

Americká iniciativa Decriminalise Denver, skupina, která stála za iniciací přijetí zákona, argumentovala hlavně blahodárnými zdravotními účinky některých druhů psychedelických hub. Podle ní mohou být nápomocné při léčbě bolestí hlavy nebo léčbě posttraumatické stresové poruchy.

„Nikdo by neměl jít do vězení, přijít o rodinu, ztratit práci a ztratit svá práva za užívání magických hub. Jedno zatčení je příliš mnoho na něco, co má pro většinu lidí tak nízké riziko a tak obrovský přínos“, hlásají členové skupiny.



Podle studie z roku 2016 jsou také halucinogenní účinky hub velmi prospěšné pro lidi s neléčitelnou depresí.

Magické houby, nebo také houby s kouzelnými účinky, jsou zástupci různých druhů hub, které jsou často jen vzdáleně příbuzné. Zhruba 200 druhů však produkuje látku psilocybin, která vyvolává právě ony halucinogenní účinky. Nejznámější z nich jsou například lysohlávky.