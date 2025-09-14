Na světové výstavě Expo, která v Ósace potrvá do 13. října, představují Japonci pračku na lidi. Vyzkoušela jste ji?
Kdybych tu možnost měla, určitě bych se tomu nebránila. Na Expu si zájemci takový zážitek opravdu mohou dopřát, ale jen když se předem registrují a ještě mají štěstí při losování, protože zájem je obrovský. Koupel ve vaně připomínající kokpit vesmírné lodi využívá mikroskopické bublinky a vysokotlaké trysky k čištění těla bez mýdla. Celý cyklus trvá asi 15 minut a výsledkem má být i duševní uvolnění. Zařízení by mělo v budoucnosti ulevit pečovatelům v domovech pro seniory, ale také pomoci klientům zachovat si pocit soukromí a soběstačnosti.
Toalety se uklízejí prakticky neustále. Čisto je třeba i ve školách, mnohdy je uklízejí samy děti – a není to pro ně trest, nýbrž běžná součást každodenního fungování.