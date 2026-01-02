Ukrajina zinscenovala smrt velitele Kapustina. A Kreml za „vraždu“ i zaplatil

  7:03
Ukrajinská tajná služba zinscenovala smrt velitele Ruského dobrovolnického sboru, jenž bojuje na straně Ukrajiny, aby zabránila jeho zabití, o které usilovala Moskva. Ve čtvrtek to oznámila ukrajinská vojenská rozvědka GUR.

Denis Nikitin známý také pod jménem Denis Kapustin (24. května 2023) | foto: Reuters

Ruský dobrovolnický sbor o víkendu na Telegramu informoval, že jeho velitel Denis Kapustin - známý také jako Denis Nikitin - zahynul na frontě v Záporožské oblasti při dronovém útoku.

Ve čtvrtek se Kapustin/Nikitin prostřednictvím videohovoru objevil na briefingu s šéfem ukrajinské vojenské rozvědky GUR Kyrylem Budanovem, který mu blahopřál k „návratu do života“. Ruský dobrovolnický sbor informaci zjevně potvrdil tím, že sdílel čtvrteční oznámení ukrajinské vojenské rozvědky.

Ještě nás na druhé straně uvidíte, vzkázali nájezdníci do Belgorodska

GUR na Telegramu uvedla, že zabití Kapustina si objednaly ruské tajné služby, které na to vyčlenily půl milionu dolarů (přes deset milionů korun). „Komplexní speciální operace GUR, která trvala více než měsíc, zachránila život velitele Ruského dobrovolnického sboru Denise Kapustina,“ prohlásila rozvědka.

„Naše strana také obdržela odpovídající částku finančních prostředků, kterou vyčlenily ruské tajné služby na realizaci tohoto zločinu. V současné době se velitel Ruského dobrovolného sboru nachází na Ukrajině a připravuje se na pokračování plnění stanovených úkolů,“ uvedl podle prohlášení velitel jednotky podílející se na operaci.

Budanov podle rozvědky ocenil, že peníze vyčleněné Ruskem na zabití bojovníka budou použity na podporu ukrajinského odporu vůči ruské agresi.

Kreml tvrdí, že dešifroval ukrajinský dron mířící na Putinovu rezidenci, důkazy předal USA

Kapustin má vazby na krajní pravici a fotbalové chuligány. Podle serveru The Moscow Times má tento muž od roku 2019 zakázán vstup do unijního schengenského prostoru. Poté, co Rusko v roce 2022 napadlo vojensky Ukrajinu, založil Ruský dobrovolnický sbor, jenž se přihlásil k odpovědnosti za přeshraniční výpady na ruské území. Moskva Kapustina v roce 2023 označila za teroristu.

Kauza připomíná případ novináře a kritika Kremlu Arkadije Babčenka žijícího na Ukrajině, který vyvolal pozornost světa v roce 2018, kdy s pomocí ukrajinských úřadů fingoval svoji smrt. Ukrajinské úřady tehdy oznámily, že Babčenko byl na objednávku zastřelen, ale novinář se později objevil na tiskové konferenci.

Ukrajinci uvedli, že předstíráním jeho smrti předešli skutečné vraždě a vyvoláním dojmu splnění zakázky získali od objednavatele seznam dalších lidí určených k likvidaci, kterým mohli posléze poskytnout ochranu.

