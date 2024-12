Konec války i algebra. Starý deník židovské dívky je hitem na TikToku

Deník předkládá střípky z života židovské teenagerky z New Yorku těsně před koncem druhé světové války. A jak to tak vypadá, dnešní omladině se výlet do minulosti líbí. Uživatelé na TikToku pobaveně komentují, že tehdejší každodenní rutina v tomto velkoměstě se příliš nelišila od té dnešní. „To je na tom nejlepší, nezáleží, z jakého období pocházíme, ale pořád řešíme ty stejné strasti,“ stojí v jednom z komentářů.

Skromný deník pochází už z roku 1916 a zápisky si do něj původně dělal dědeček Buchsbaumové. Jeho vnučka s pamětmi neměla slitování, deník si přivlastnila a mezi březnem a zářím 1945 si do něj začala vepisovat vlastní zážitky. O desítky let později ho při rozprodeji majetku z domu určeného k demolici koupila pětadvacetiletá Ferraioliová.

Zápisky si tehdy prolistovala, ale několik dalších let na deník sedal prach. Letos se do něj opět podívala a rozhodla se, že záznamy bude pravidelně zveřejňovat na sociálních sítích, převážně na TikToku. Dnešní mladé publikum si tak může v krátkých videích listovat zmínkami o tom, jak Buchsbaumová absolvovala test z algebry či jak reagovala na smrt prezidenta Franklina D. Roosevelta.

Osobní svědectví, které rezonuje

Ferraioliová si uvědomila, že deník je úžasným svědectvím o jednom z nejdůležitějších období v dějinách. Hned první video zveřejněné na čínské sociální síti nasbíralo tři miliony zhlédnutí, což ji překvapilo. „Víte, naše rodina provozuje obchod se starožitnostmi, proto občas zapomeneme, že lidé většinou nemají přístup k takto cenným věcem,“ popisuje pro list The Washington Post.

Lisa Kellerová, historička z Purchase College v New Yorku, vysvětluje, že síla dobových deníků je často skryta v jejich obyčejnosti. „Osobní vyprávění, i když se může zdát triviální, je velmi zajímavé. Rukopis a případné chyby v něm mohou u běžných lidí vzbudit pocit, jako by se stali historiky,“ popisuje a dodává, že forma deníkových záznamů je podobná té, jakou dnes používají mladí na sociálních sítích.

Ferraioliová to potvrzuje, na deníku prý miluje hlavně to, že ji přenáší do doby, kterou ona nikdy nezažila. Spolubydlící v domě byli druhou rodinou, komunita lidí táhla za jeden provaz a navzájem si pomáhala, což se dnes i kvůli sociálním sítím a uspěchanosti doby děje jen výjimečně.

Den, kdy skončila válka

S rostoucí popularitou na TikToku se Ferraioliové začaly ozývat fanynky dobového deníku a vyptávaly se na podrobnější informace. Chtěly se dopátrat příbuzných mladé autorky. Jenže jeden z nich už se mezitím ozval sám. Eric Kaplan, scenárista, který pracoval i na oblíbené Teorii velkého třesku, je synem Buchsbaumové. „Když jsem narazil na výňatky z jejího deníku, dojalo mě to k slzám. Je skvělé vědět, jaké měla dětství a dospívání,“ nechal se slyšet.

Mimo každodenních strastí deník zachytil i několik historických událostí, připomíná magazín Newsweek. Zápisek z 2. září 1945, tedy dne, kdy kapitulací Japonska skončila druhá světová válka, zabírá celou stránku. Buchsbaumová popisuje, jak ji v půl třetí ráno vzbudily hlasité oslavy v ulicích. „Válka je u konce,“ zapsala si. Dalšího dne se společně s kamarádkami vydala do ulic, společně s desetitisíci lidmi oslavovala přímo na Times Square.

„Dav byl u vytržení, vojáci a námořníci líbali všechny okolo. Byli s námi i Morty a Fred, museli na nás dávat pozor,“ popisuje. Při čtení této pasáže se prý pousmál i její syn. „Jsem rád, že tam tehdy Morty byl a moji mámu chránil,“ říká Kaplan.