Během letošního léta se ve Francii objevil vyšší počet nákaz tropickou horečkou dengue než za posledních deset let dohromady. Nejde přitom o cestovatele, kteří se vrátili z exotických zemí a nemoc si přivezli, ale o případy nákazy přímo ve Francii. Komár tygrovaný, který nemoc přenáší, se již rozšířil po většině území a do pěti let podle odborníků bude v celé Francii.