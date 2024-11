Den D. Dokument ukázal, jak se „cynici“ z FDP chystali rozbít Scholzovu vládu

Dokument zveřejnila FDP ve čtvrtek krátce poté, co o něm informoval zpravodajský web Table-Briefings. Debaty o příčinách a vinících rozpadu tříčlenné koaliční vlády předtím vyvolal už článek, který na základě svých zjištění zveřejnily listy Die Zeit a Süddeutsche Zeitung. Podle nich nejužší vedení FDP od konce září důkladně prověřovalo scénáře, jak nejlépe přivodit rozpad vlády. V dokumentu se píše dokonce o „ideálním okamžiku“ pro odchod z vlády, který byl stanoven na týden mezi 4. a 10. listopadem.

Vláda se skutečně 6. listopadu rozpadla po sérii jednání kancléře Scholze s ministrem hospodářství Robertem Habeckem za Zelené a s ministrem financí a předsedou FDP Christianem Lindnerem. Bezprostředně k tomu vedl Lindnerův návrh na uspořádání předčasných parlamentních voleb, po kterém se jej Scholz rozhodl z vlády odvolat. FDP nakonec kabinet zcela opustila a z krachu vládní spolupráce obvinila Scholze.

Kritice nečelí ovšem jen samotný dokument, ale také jazyk, který v něm FDP používá. Několikrát píše o „Dni D“, kterým se označuje vylodění spojenců v Normandii 6. června 1944, ale také o „otevřené bitvě“.

Rozhořčení vyvolal dokument především u někdejších koaličních partnerů FDP. Generální tajemník sociálních demokratů (SPD) Matthias Miersch kritizoval dokument jako „cynický“. „Je dobře, že pomalu vše vyplouvá na povrch a občané si mohou udělat vlastní obrázek,“ uvedl spolupředseda SPD Lars Klingbeil.

„Parlament není bojiště... Tahle FDP by neměla mít za naši zemi zodpovědnost,“ napsala předsedkyně frakce Zelených Britta Hasselmannová. Kritika ovšem zaznívá i zevnitř FDP, podle europoslankyně Marie-Agnes Strackové-Zimmermannové je sice v pořádku, že se strana na možný krach vlády připravovala, volbu výrazů použitých v dokumentu ale označila za nevhodnou a vyzvala svou stranu k sebekritice.

Generální tajemník FDP uvedl, že se strana nikdy netajila tím, že bez potřebných kroků v hospodářské a finanční politice je krach vlády možný. „Všechna německá média spekulovala o konci vlády, a tak je jen profesionální se na tuto možnost připravit,“ hájil dokument Bijan Djir-Sarai. Předseda FDP Lindner skutečně avizoval v září „podzim velkých rozhodnutí“, později ale řekl, že pád vlády, která funguje, by nebyl rozumný.

Předčasné volby do Spolkového sněmu se budou pravděpodobně konat 23. února. FDP by podle průzkumů nyní získala jen tři až čtyři procenta hlasů, a nemusela by se tak znovu do parlamentu dostat.