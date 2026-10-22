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Studenti ve Francii opět demonstrovali. Tentokrát vše proběhlo v klidu

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  21:42
Demonstranti a policisté během protestu pořádaného studentskými sdruženími a...

Demonstranti a policisté během protestu pořádaného studentskými sdruženími a odbory v Paříži. (22. října 2026) | foto: AP

Demonstranti během protestu pořádaného studentskými sdruženími a odbory v...
Demonstranti, kteří se v Paříži sešli na protest proti špatným podmínkám ve...
V Paříži se demonstranti účastnili protestu pořádaného studentskými sdruženími...
Protest pořádaný studentskými sdruženími a odbory v Paříži. (22. října 2026)
87 fotografií
Do ulic Paříže a několika dalších francouzských měst ve čtvrtek pokojně vyšlo několik tisíc demonstrantů. Protestovali především studenti a další mladí lidé, kteří již několik týdnů na demonstracích požadují zlepšení stavu školství, píší francouzská média. Další protesty by se mohly konat v sobotu.

Pařížskou demonstraci nejdříve úřady zakázaly, jejich rozhodnutí ale zrušil správní soud. Po jeho verdiktu úřady vydaly nový zákaz, který znemožnil pochod ulicemi francouzské metropole.

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„Je to pokus omezit právo demonstrovat,“ řekla novinářům představitelka pořadatelů Coppélia Moreauová.

Nakonec se tedy shromáždění konalo ve 13. pařížském obvodu, kam přišlo několik tisíc mladých. Protestující poukazovali na nedostatky ve školství i na neradostné vyhlídky studentů. „Není zapotřebí slzného plynu, aby naše budoucnost vypadala neutěšeně,“ stálo na jednom z transparentů.

Stovky především středoškoláků demonstrovaly v dalších francouzských městech. Ani v těchto případech policie neprovedla větší zásahy proti shromážděným.

Zákazy demonstrací

Minulou sobotu ve Francii vyšlo do ulic protestovat proti zdražování 550 až 800 tisíc lidí, k akcím se přidali i studenti. Na okraji shromáždění se v Paříži a dalších městech odehrály jedny z největších pouličních střetů v posledních letech.

V reakci na to francouzský prezident Emmanuel Macron dal ve čtvrtek najevo, že úřady budou častěji demonstrace zakazovat. „Není na to (demonstrace) vhodná chvíle, protože chceme návrat klidu,“ uvedl.

Naznačil, že úřady budou povolovat jen demonstrace hlášené odbory s tím, že trasy pochodů mají vést mimo centrální části měst.

Demonstranti a policisté během protestu pořádaného studentskými sdruženími a odbory v Paříži. (22. října 2026)
Demonstranti během protestu pořádaného studentskými sdruženími a odbory v Paříži. (22. října 2026)
Demonstranti, kteří se v Paříži sešli na protest proti špatným podmínkám ve školství, stojí tváří v tvář policistům. (22. října 2026)
V Paříži se demonstranti účastnili protestu pořádaného studentskými sdruženími a odbory. (22. října 2026)
87 fotografií

Například v Paříži vydaly úřady nařízení, která zakazují v pátek a o víkendu demonstrace nahlášené hnutím Žlutých vest a jiná shromáždění nahlášená svazem obchodníků.

Na dvou místech v centru metropole, na náměstí Republiky a v okolí centra Les Halles, úřady zakázaly noční pohyb lidí až do pondělního rána. Některá velká pařížská muzea včetně Louvru oznámila, že v sobotu zůstanou zavřená.

V Marseille, druhém nejlidnatějším francouzském městě, a okolí zakázaly úřady demonstrace již tuto sobotu – plánovaly se další protesty proti drahému živobytí.

V sobotu ve městě úřady zastaví také hromadnou dopravu a od sobotních 23:00 do nedělních 05:00 bude navíc vyhlášen zákaz vycházení, který bude platit i pro dospělé. V současnosti se toto omezení vztahuje na nezletilce.

Chystané kroky úřady v Marseille odůvodňují pouličními střety, které se odehrály minulý víkend.

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Úřady také zakáží demonstrace, které by se mohly konat v neděli ve městě Orléans. Tam má o víkendu sjezd krajně pravicové Národní sdružení.

Úřady ovšem umožní sobotní demonstraci proti rasismu, která je namířená proti straně vedené Marine Le Penovou. Ta by ve městě ve střední Francii měla zahájit svou kampaň před prezidentskými volbami, které se konají za šest měsíců.

Zákaz demonstrací v sobotu v centru města oznámily také úřady v Nice, Avignonu či Montpellieru.

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