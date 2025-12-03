Stoupenci Palestiny zpustošili redakci. Reakce z OSN pobouřila i premiérku

  9:27
Do redakce italského deníku La Stampa v Turíně minulý pátek vtrhla skupina propalestinských demonstrantů, která následně posprejovala zdi redakce a zničila tamější vybavení. Na incident reagovala i zvláštní zpravodajka OSN pro lidská práva na okupovaných palestinských území Francesca Albaneseová, která útok odsoudila, ale zároveň dodala, že incident má sloužit jako varování pro novináře, aby lépe konali svou práci.
Skupina propalestinských protestujících vnikla do turínského deníka La Stampa,...

Skupina propalestinských protestujících vnikla do turínského deníka La Stampa, kde následně posprejovala zdi redakce a zničila tamější vybavení. (29. listopadu 2025) | foto: Profimedia.cz

Italský ministr kultury Alessandro Giuli navštívil sídlo deníku La Stampa, poté...
Italský ministr kultury Alessandro Giuli navštívil sídlo deníku La Stampa, poté...
Propalestinští demonstranté vtrhli do redakce turínského deníku La Stampa na...
V době vniknutí propalestinských demonstrantů do turínské redakce se uvnitř...
„Toto (útok) má být varováním pro tisk, aby znovu dělal svou práci, aby se v nové práci soustředil na fakta, a pokud si to může dovolit, aby (uváděl) alespoň minimum analýzy a souvislostí,“ uvedla Albaneseová, poté co čin odsoudila.

Profesní organizace novinářů již o víkendu označila slova zpravodajky OSN za „nezodpovědná a nebezpečná“. „Jedna věc je kritika, jiná pak výhrůžky, útoky a zastrašování,“ uvedl předseda organizace Carlo Bartoli.

Novináři v ohrožení. S útoky nebo agresí se v Česku setkalo 80 procent z nich

Albaneseovou kritizovala i Meloniová. „Násilí se neospravedlňuje,“ uvedla na sociálních sítích premiérka. Nepřijatelná a zavádějící jsou pak slova Albaneseové podle turínského starosty Stefana Lo Russa z opoziční Demokratické strany.

Podle médií do redakce deníku vnikli podporovatelé krajní levice. Ta má dlouhodobě napjaté vztahy s nejznámějším turínským deníkem, protože list vlastní rodina Agnelliů-Elkannů, dlouhodobých majitelů automobilky Fiat, která bývala hlavní turínským podnikem. Krajní levice novinářům vyčítá, že nekriticky přebírají názory svých vlastníků a část z nich přezdívá deník La busiarda (lhářka).

Thunbergová v objetí s teroristou. Italský umělec provokuje nástěnnou malbou

Policii se podařilo identifikovat zhruba čtyři desítky lidí, kteří se činu účastnili. Podle dřívějších informací do redakce vnikla zhruba stovka lidí. V pátek však kvůli stávce novinářů v sídle deníku nikdo nebyl.

