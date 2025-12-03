„Toto (útok) má být varováním pro tisk, aby znovu dělal svou práci, aby se v nové práci soustředil na fakta, a pokud si to může dovolit, aby (uváděl) alespoň minimum analýzy a souvislostí,“ uvedla Albaneseová, poté co čin odsoudila.
Profesní organizace novinářů již o víkendu označila slova zpravodajky OSN za „nezodpovědná a nebezpečná“. „Jedna věc je kritika, jiná pak výhrůžky, útoky a zastrašování,“ uvedl předseda organizace Carlo Bartoli.
Albaneseovou kritizovala i Meloniová. „Násilí se neospravedlňuje,“ uvedla na sociálních sítích premiérka. Nepřijatelná a zavádějící jsou pak slova Albaneseové podle turínského starosty Stefana Lo Russa z opoziční Demokratické strany.
Podle médií do redakce deníku vnikli podporovatelé krajní levice. Ta má dlouhodobě napjaté vztahy s nejznámějším turínským deníkem, protože list vlastní rodina Agnelliů-Elkannů, dlouhodobých majitelů automobilky Fiat, která bývala hlavní turínským podnikem. Krajní levice novinářům vyčítá, že nekriticky přebírají názory svých vlastníků a část z nich přezdívá deník La busiarda (lhářka).
Policii se podařilo identifikovat zhruba čtyři desítky lidí, kteří se činu účastnili. Podle dřívějších informací do redakce vnikla zhruba stovka lidí. V pátek však kvůli stávce novinářů v sídle deníku nikdo nebyl.