„Styďte se!“ skandovalo se v Německu proti spolčení CDU a AfD proti migraci

Další odhalení k letecké tragédii v USA: přetížený dispečer dělal práci za dva

Při srážce u washingtonského letiště byla na jediném dispečerovi práce, kterou běžně dělají dva lidé, uvádí podle deníku The New York Times předběžná vyšetřovací zpráva. Není jasné, co přesně kolizi...