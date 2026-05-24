Na demonstraci v Bělehradu se sešly desítky tisíc lidí. Střetly se s policií

Protivládní protesty v zemi začaly po zřícení přístřešku na železniční stanici ve městě Novi Sad v listopadu 2024, kdy zahynulo 16 lidí. Demonstranti vinu za neštěstí spojují s korupcí a požadují vyvození osobní odpovědnosti vládnoucích elit. Sobotní demonstrace byla prvním velkým protestem v letošním roce.
Původní požadavky na transparentní vyšetření tragédie postupně přerostly v širší protestní hnutí namířené proti vládě prezidenta Aleksandara Vučiće. Organizátoři svolali demonstraci na náměstí Slavija v centru města, které se v posledních 18 měsících stalo hlavním dějištěm protestů.
Desetitisíce studentů v Srbsku bouří kvůli prezidentovi, policie ve velkém zatýkala
Účastníci si přinesli srbské vlajky i transparenty s hesly na podporu studentského hnutí. Mnozí měli na sobě trička s heslem demonstrace „Studenti vítězí“.
Podle demonstrantů je cílem protestů pokračovat v tlaku na vládu a prosadit demokratické změny a dodržování právního státu. Podle médií chce studentské hnutí také zahájit vlastní volební kampaň.
Skupiny mladých demonstrantů se po skončení sobotního hlavního shromáždění rozdělily a střetly s policií. Demonstranti házeli světlice, kameny a láhve na policejní kordony. Policisté proti nim použili slzný plyn a a snažili se je silou rozehnat.
Největší demonstrace od začátku protestního hnutí se uskutečnila v březnu 2025. Podle odhadů se jí zúčastnilo až 300 tisíc lidí. Prezident Vučić v minulých dnech připustil, že předčasné volby by se mohly konat na podzim.
Mnoho účastníků sobotní akce opět přijelo z regionů mimo metropoli. Srbská železnice i tentokrát zastavila provoz po celé zemi a odůvodnila to anonymní hrozbami bombovými útoky. Řada demonstrantů však toto vysvětlení zpochybňovala.
Většina demonstrací byla zatím pokojná, v posledních měsících se ale objevily i střety. Někteří protestující tvrdí, že byli napadeni maskovanými příznivci vlády.
Rada Evropy v pátek uvedla, že se v Srbsku zhoršila situace v oblasti lidských práv, a upozornila mimo jiné na útoky proti aktivistům a novinářům či na údajné policejní násilí při protestech.